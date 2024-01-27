Türkiye beşik gibi sallanıyor: Sabah saatlerinde bir deprem haberi de İzmir’den geldi…

Son dakika haberleri: sabah saatlerinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, Ege Denizi açıklarında yaşandı. Henüz bir yaralanma ya da can kaybıyla ilgili geri dönüş yapılmadı. Öte yandan maddi bir hasarda bildirilmedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı. Sabahın erken saatlerindeki sarsıntı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

DEPREMİN ARDINDAN AFAD’DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD), sosyal medya hesabı üzerinden depremle ilgili teknik bilgileri paylaştı. Depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü. Lokasyon olarak Ege Denizi’nin Kuşadası Körfezi olarak tespit edildi.

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Saat 08.19’da meydana gelen deprem, yerin 8.51 kilometre derinliğinde yaşandı. Şiddetli sarsıntı, çevre İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

UZMAN’DAN 2020 ARTIÇISI İKAZI

Konuya ilişkin ilk değerlendirme CNN TürK’te yapıldı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, canlı yayınla bağlandığı televizyon kanalında 2020 yılında yaşanan deprem artışı olabileceğini söyledi. Uzman Prof. Dr. Ersoy,

“Oldukça hissedilebilir bir deprem. Büyük ihtimalle bu önemli bir deprem olmayabilir. Kuşadası Körfezi'nde önemli bir enerji boşalmıştı 2020'de, belki bu deprem onun artçısı bile olabilir. Eğer kara üzerinde olsaydı, belki farklı bir yorum olabilirdi. Büyük ihtimalle 2020 depremlerinin artçısı olabilir.”

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