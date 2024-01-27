İlk bölümü ile büyük ses getirmişti! İnci taneleri dizisi yayından mı kaldırılıyor? Hukuki süreç başladı

Kanal D televizyonunda ilk bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan başrollerinde Yılmaz Erdoğan Azem Yücedağ. Hazar Ergüçlü Dilber. Selma Ergeç'in oynadığı ve Hazar Ergüçlü Dilber'in pavyon dansı ile gündeme gelen "İnci taneleri" dizisi hakkında yayından kaldırılması için dava açıldı.

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İlk bölümü ile büyük ses getirmişti! İnci taneleri dizisi yayından mı kaldırılıyor? Hukuki süreç başladı

İnci Taneleri final mi yapacak? sorusu gündem oldu. Ankara Seymenler Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Demir, başrollerini Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği ve Dilber karakteriyle öne çıkan "İnci Taneleri" dizisinin kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını söyledi. Peki, İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu? İşte detaylar…

İNCİ TANELERİ DİZİSİ YAYINDANMI KALDIRILIYOR?

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon görüntüleriyle dizi reklamı yapıldığını, ana karakterin fragmanda giydiği elbisenin bir internet sitesine koyulduğunu ve aynı gün tükendiğini söyledi. "Pavyon dansları kursu" açılmasına da tepki gösteren Demir, bu durumun Ankara için bir utanç olduğunu belirtti.

ANKARA PAVYON ŞEHRİ DEĞİLDİR

Durakmedya'ya konuşan ve dizinin yayından kaldırılması için mücadele edeceklerini belirten Demir, "Pavyon kültürü Ankara için övünülecek, ön plana çıkarılacak bir konu değildir. Hatta Ankara denilince akıllara pavyonun gelmesi bu başkentimiz Ankara için bir utançtır. Pavyonlar ahlaki düşüklüğün, kadın sömürüsünün, mafyalaşmanın, çürümüşlüğün merkezleridir.

İNCİ TANELERİ DİZİSİ NEDEN DAVA EDİLDİ?

Fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiren İnci Taneleri, dün akşam ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar ise büyük tepki çekti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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