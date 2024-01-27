Ekrem İmamoğlu'na Cuma namazı çıkışı olay tepki! ''Sen camiye neden seçimden seçime geliyorsun''?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile vatandaşın cuma namazı girişinde yaşadığı ilginç diyalog kameralara yansıdı. Camiye gireceği sırada vatandaşın tepki göstermesi üzerine İmamoğlu'nun "Ben camiye gittiğimi göstermem" yanıtını verdiği duyuldu.

"SEN CAMİYE NEDEN SEÇİMDEN SEÇİME GELİYORSUN"?

Ekrem İmamoğlu camiye gireceği sırada önünü kesen bir kişi, "Başka zaman niye gelmiyorsun camiye, sadece seçimden seçime geliyorsun?” dedi. İmamoğlu önce vatandaşa, "Niye böyle konuşuyorsun" diye vatandaşa sitem etti.

İMAMOĞLU: O YARADAN İLE BENİM ARAMDA

İmamoğlu, "Ben camiye gittiğimi göstermem. Camide hava atmam birileri gibi. O Yaradan ile benim aramda" karşılığı verdi. Bunun üzerine o vatandaş, "Geleceksin tabii. Böyle sarılacağız birbirimize" dedi. Camiye gittiğini gösterip reklam yapmayacağını tekrarlayan İmamoğlu camiye yönelince bu kez da vatandaş "Olmaz, olmaz" diye arkasından seslendi.

"BEN YARADANA DUA ETMEYE GELİYORUM CAMİYE"

Etrafındaki kalabalıkla camiye yürümeye devam eden İmamoğlu, "Sanki ona gelip de hava atacağım camide. Ben Yaradan'a dua etmeye geliyorum, anlayamıyor" ifadelerini kullandı. Ancak o vatandaşla İmamoğlu arasındaki diyalog cami merdivenlerinde de sürdü.

Haberin Devamı

"BAŞKASI GİBİ HAVA ATMAYA GELMEDİM"

İmamoğlu caminin merdivenlerine geldiği sırada o vatandaş "Olmaz, olmaz" demeye devam edince İmamoğlu da tekrar dönüp "Hacı Yaradan'a dua etmeye geldim ben, başkası gibi hava atmaya değil" dedi. O vatandaş da "Seninkisi şimdi riyakarlığa girdi" dedi.

Şehitler için milli yas isteyen Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan vur patlasın çal oynasın yılbaşı gece eğlencesi

İstanbulunun parası CHP kongrelerine akıyor! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP'ye maddi desteği deşifre oldu,

Ekrem İmamoğlundan bir metro algı operasyonu daha! "46,2 kilometre metro yaptık "Bakın gerçek kaç km?

Büyükşehirde alarmları çaldıran anket! Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İşte son seçim anketi!