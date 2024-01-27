Parti Meclisinden yetki isteyen Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yetki vermedi

Cumhuriyet Halk Partisinde seçimleri için uzun süredir açıklanamayan ve krize dönüşen belediye başkan aday belirleme süreci yen bir boyuta ulaşarak, bu gün aday belirlemek için toplanan PM'den yetki isteyen Genel Başkan Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler izin vermeyerek parti içinde büyük bir krize neden oldu.

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Parti Meclisinden yetki isteyen Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler yetki vermedi

Son dakika CHP haberleri: Yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kalmasına rağmen CHP'de her geçen gün yeni bir kriz patlak vermeye devam ediyor. CHP Parti Meclisi, Özgür Özel'e Çankaya Belediye Başkanı belirleme yetkisini vermedi.

CHP BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'E ADAY BELİRLEME YETKİSİ VERİLMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir Büyükşehir, Ankara Çankaya ve İstanbul Kadıköy için Parti Meclisi’nden özel yetki istemişti.

Özel'in yetki isteğini oylayan Parti Meclisi, Çankaya ve İzmir'de aday belirleme yetkisini oylama sonucu reddetti.

Söz konusu kararın Özgür Karabat'ın, Ekrem İmamoğlu adına Parti Meclisi üyeleriyle yaptığı görüşmenin ardından verildiği iddia edildi.

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'İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER ÖZEL'E YETKİ VERMEDİ'

Özgür Özel'e yetki verilmemesinin ardından son günlerde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan kriz iddialarını güçlendirdi. Söz konusu gelişmeler sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin Özgür Özel'e yetki vermediği şeklinde yorumlandı.

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NUN GÖRÜŞME TALEBİNİ REDDETMİŞ

Özel'in geçtiğimiz günlerde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin de nedeni belli oldu. Özel'in, kendisini genel başkanlık koltuğuna oturtan Ekrem İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu'ndan yardım istediği öne sürüldü.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Özel'in görüşme talebine olumlu yanıt verirken seçim hezimeti sonrası "değişim" naralarıyla Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Ekrem İmamoğlu'nun görüşme talebini reddettiği öğrenildi.

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ALEVİLER İMAMOĞLU'NDAN RAHATSIZ

Parti içinde particilik oynayan Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de Alevi cephesinden geldi. Halk TV'de İmamoğlu'nu eleştiren yayınların engellenmesi üzerine Alevilerin, parti büyüğü Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep edeceği öğrenildi.

CHP İSTANBUL ADAYLARINI BELİRLEDİ

CHP'nin İstanbul İlçe adayları belli oldu. İşte CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları;

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Arnavutköy: Tekin Aras

Bağcılar: Cem Kılıç

Bahçelievler: Emine Gülizar Emecen

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Esenler: Hasan Dalkıran

Kartal: Gökhan Yüksel

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Esin Köymen

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Ferhat Epözdemir

Şişli: Resul Emrah Şahin

CHP'NİN ANKARA İLÇE ADAYLARI DA BELLİ OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara ilçe adayları da belirlendi. Çankaya başkan adayı henüz belirlenmezken 11 ilçede adaylar kesinleşti.

İşte CHP'nin Ankara'da adaylarını açıkladığı ilçeler:

Ayaş: İzzet Demircioğlu

Bala: İsa Kaplan

Beypazarı: Özer Kasap

Evren: Arif Güçlü

Gölbaşı: Yakup Odabaşı

Haymana: Levent Koç

Kalecik: Satılmış Karakoç

Kızılcahamam: Coşkun Ünal

Mamak: Veli Gündüz Şahin

Nallıhan: Ertunç Güngör

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

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