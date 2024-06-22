Türk borsasına siber saldırı gerçekleşti: BtcTurk borsasından yüzlerce BTC çalındı

Türkiye'nin önde gelen kripto borsası BtcTurk, 22 Haziran'daki bir siber saldırının sıcak cüzdanlarının 10'unu tehlikeye attığını söyledi.

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Resmi açıklamaya göre, hack özellikle 10 farklı kripto para birimi tutan sıcak cüzdanları hedef aldı. Ancak, varlıkların çoğunun depolandığı soğuk cüzdanlar güvende olduğu belirtildi.

TÜRK BORSASINA SİBER SALDIRI

BtcTurk, kullanıcılarına finansal gücünün saldırıdan etkilenen miktardan çok daha fazla olduğuna dair güvence verdi. Bu nedenle, kullanıcıların varlıkları meydana çıkan kayıplardan etkilenmeyecektir. Ekip, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor ve ayrıca yardım için resmi yetkililere ulaştı.

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BtcTurk, durum sayfasında yaptığı açıklamada, kullanıcılara hack'in kripto varlıklarını etkilemediğine dair güvence verdi. Bu tür saldırılara karşı finansal dayanıklılığını vurguladı. Borsa, on kripto para biriminin sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin yalnızca bir kısmının etkilendiğini söyledi.

BİNANCE’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırının ardından dünyanın en büyük borsalarından biri olan Binance’dan açıklama geldi. Binance CEO’su Richard Teng hack saldırısının ardından şunları söyledi;

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“Binance, BtcTurk’e soruşturmalarda yardımcı oluyor ve şimdiye kadar çalınan fonların 5.3 milyon dolardan fazlasını dondurdu.

Soruşturma ve güvenlik ekiplerimiz, ekosistemi kötü niyetli kişilerden korumaya yönelik önleyici çabalarımızın bir parçası olarak gece gündüz çalışmaktadır. Konuyla ilgili olarak daha fazla güncelleme sağlayacağız.”

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