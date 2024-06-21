ATM’lerde yeni dönem başlıyor! Para çekme ve yatırma kuralları değişiyor

Bankalar, resmi bayram tatili sonrası ATM'lerden para çekme limitlerine ilişkin yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Bu düzenleme birçok bankada çok sayıda özelliği değiştirecek.

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ATM’lerde yeni dönem başlıyor! Para çekme ve yatırma kuralları değişiyor

Türkiye'de hayat pahalılığının artması ve Türk Lirası'nın hızla değer kaybı, finansal işlemleri de etkiler. Özellikle nakit para çekme işlemlerinde bu durum önemli değişiklikler yaratıyor. Bankalar, ATM'lerden günlük para çekme sınırlarını yükseltti.

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Şu anda çoğu bankada günlük para çekme limiti 7,500 lira. Bayramdan sonra bazı bankalar bu sınırı 15.000 liraya yükseltecek. Birkaç banka, günlük para çekme limitini 10,000'den 20,000'e yükseltecek.

10 ve 20 TL'lere Veda

Bankalar, ATM'lerdeki artan nakit talebini karşılamakta zorlanıyor. Bu sorun, en büyük banknotun 200 lira olması nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Sonuç olarak, bankalar 10 ve 20 liralık banknotların giriş ve çıkış slotlarını kapatmak zorunda kaldı. Bu slotlarda 200 liralık banknotlar olacak.

Önümüzdeki hafta yeni düzenlemelerin uygulanması bekleniyor. ATM'lerden para çekmek isteyen insanlar artık daha büyük banknotlarla işlem yapamayacak.

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