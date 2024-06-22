Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, piyasaya göre şekillenen ve alım gücünü önemli ölçüde etkileyen ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

YAYINLAMA
Google News
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları

Gram altının yükselmeye başlamasının ardından gözler altına çevrildi. Yatırımcılar ve altın alacaklar altındaki fiyatları merak ediyor. Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatlarıBenzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatları

Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalınYazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın

Sağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımıSağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımı

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın alış: 2.450,05₺

Gram altın satış: 2.450,67₺

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 4.018,00₺

Çeyrek altın satış: 4.093,00₺

Yarım Altın Ne Kadar?

Yarım altın alış: 8.060,00₺

Yarım altın satış: 8.179,00₺

Tam Altın Ne Kadar?

Tam altın alış: 15.997,00₺

Tam altın satış: 16.309,00₺

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Cumhuriyet altını alış: 16.603,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.853,00₺

Ata Altın Ne Kadar?

Ata altın alış: 16.418,00₺

Ata altın satış: 16.734,00₺

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?
Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?
İslam Memiş altın için net konuştu! Kuyumcularda kuyruk olacak
İslam Memiş altın için net konuştu! Kuyumcularda kuyruk olacak
ATM’lerde yeni dönem başlıyor! Para çekme ve yatırma kuralları değişiyor
ATM’lerde yeni dönem başlıyor! Para çekme ve yatırma kuralları değişiyor
Altın alacaklar elinizi çabuk tutun! Gram altın rekor seviyeye gidiyor
Altın alacaklar elinizi çabuk tutun! Gram altın rekor seviyeye gidiyor
Son Haberler
Portekiz – Türkiye maçı öncesi itiraf: Kerem Aktürkoğlu’ndan gol açıklaması
Portekiz – Türkiye maçı öncesi itiraf: Kerem Aktürkoğlu’ndan gol açıklaması
Benzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatları
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Fiş almayan ve IBAN hesabını başkasına kullandıran yandı! O kişiler büyük ceza ödeyecek
Fiş almayan ve IBAN hesabını başkasına kullandıran yandı! O kişiler büyük ceza ödeyecek
Emekliler ne zaman zamlı maaş alacak? Emeklilerin zamlı ödeme tarihleri
Emekliler ne zaman zamlı maaş alacak? Emeklilerin zamlı ödeme tarihleri
Çok Okunanlar
Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?
Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Sağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımı
Sağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımı
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Yazın uyuyamayanlar! 6 adımda uykuya dalın
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Vergi ve enflasyon ne olacak?
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Vergi ve enflasyon ne olacak?
Bayramın ardından piyasalar tekrar açıldı: İşte borsa, altın ve doların son durumu…
Bayramın ardından piyasalar tekrar açıldı: İşte borsa, altın ve doların son durumu…
Yorumlananlar