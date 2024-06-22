Gram altının yükselmeye başlamasının ardından gözler altına çevrildi. Yatırımcılar ve altın alacaklar altındaki fiyatları merak ediyor. Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları ne kadar?
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Gram Altın Ne Kadar?
Gram altın alış: 2.450,05₺
Gram altın satış: 2.450,67₺
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Çeyrek altın alış: 4.018,00₺
Çeyrek altın satış: 4.093,00₺
Yarım Altın Ne Kadar?
Yarım altın alış: 8.060,00₺
Yarım altın satış: 8.179,00₺
Tam Altın Ne Kadar?
Tam altın alış: 15.997,00₺
Tam altın satış: 16.309,00₺
Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Cumhuriyet altını alış: 16.603,00₺
Cumhuriyet altını satış: 16.853,00₺
Ata Altın Ne Kadar?
Ata altın alış: 16.418,00₺
Ata altın satış: 16.734,00₺