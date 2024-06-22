Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları Altın fiyatları, piyasaya göre şekillenen ve alım gücünü önemli ölçüde etkileyen ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?