Tokat'ta husumetli aileler birbirine girdi! Çıkan kavgada ölen ve yaralananlar oldu!

Tokat'tın Zile ilçesinde uzun süredir birbirine husumet besleyen aileler öğlen saatlerinde kavşakta karşılaşınca tartıştışmaya başladılar. Çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce bıçaklar çekildi.

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Tokat'ta husumetli aileler birbirine girdi! Çıkan kavgada ölen ve yaralananlar oldu!

Tokat'tın Zile ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22), öğle saatlerinde Zile ilçesi Selağzı kavşağında karşılaştı. Şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, olaya tarafların yakınları da dahil oldu. Kavgada Hasan Özer Kabay, Salih Akarsu, Ali Öztürk (22), Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı.

Tokat'ta husumetli aileler birbirine girdi! Çıkan kavgada ölen ve yaralananlar oldu!

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçak darbesiyle yaralanan Kabay ile Akarsu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta husumetli aileler birbirine girdi! Çıkan kavgada ölen ve yaralananlar oldu!
Olay sonrası Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında da kavga çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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