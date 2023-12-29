Tokat'ta husumetli aileler birbirine girdi! Çıkan kavgada ölen ve yaralananlar oldu!

Tokat'tın Zile ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan Yıldıztepe Köyü Muhtarı Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22), öğle saatlerinde Zile ilçesi Selağzı kavşağında karşılaştı. Şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, olaya tarafların yakınları da dahil oldu. Kavgada Hasan Özer Kabay, Salih Akarsu, Ali Öztürk (22), Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı.

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçak darbesiyle yaralanan Kabay ile Akarsu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay sonrası Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında da kavga çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'dan Cüneyt Özdemir'e samimi itiraflar! Çıkarsız sempatim var dedi! Oy verdiği partiyi açıkladı

Arnavutköy’de korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!

63 yıl hapis kararıyla aranıyordu! Azılı hırsızlık zanlısının şeytani planı deşifre oldu!

İşletmecilere yılbaşı öncesi denetim! Birçok işletmeye ceza kesildi!