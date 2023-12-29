Arnavutköy’de korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!

Arnavutköy’de evde tek olduğu iddia edilen 11 yaşındaki çocuk ailesi eve geldiğinde başından vurulmuş halde cesediyle karşılaştı.

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Arnavutköy’de korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!

Arnavutköy’de evde tek başına olan 11 yaşındaki bir çocuk, silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Çocuğun, olay anında evde olmayan babasının ruhsatlı silahı ile vurulduğu iddia edilirken, baba gözaltına alındı.

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Olay, saat 19.00 sularında Yunus Emre Mahallesi Yiğitoğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına olan 11 yaşındaki Efe Ö. ailesi tarafından başından silahla vurulmuş halde bulundu. Dışardan gelen ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba durumu polis ekiplerine bildirdi.

Arnavutköy’de korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!

BABASININ RUHSATLI SİLAHIYLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Efe Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulunurken Efe Ö.’nün cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürerken silah sahibi baba ise gözaltına alındı.

Arnavutköy’de korkunç olay! 11 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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