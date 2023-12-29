63 yıl hapis kararıyla aranıyordu! Azılı hırsızlık zanlısının şeytani planı deşifre oldu!

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği kendisine gelen ihbarlar sonrası şüphelilerin peşine düştü. Ekipler 3 şüphelinin Kütahya’ya kaçtığını tespit etti.

Şafak vakti harekete geçildi

Operasyon için start veren polis, 3 kişiyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonlara devam eden ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla teknik ve fiziki takip sonrası 25 ayrı olaya karışan 8’i kadın toplamda 15 kişi için şafak vakti harekete geçti.

3. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı, yaralandı

Çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekibinin dron desteğiyle başlattığı şafak operasyonunda 3.kattan atlayarak kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı Erdal C. de yaralandı. Polis ekipleri onu da anında gözaltına aldılar.

Şeytani plan deşifre oldu

Koç başlarıyla şüphelilerin kapıları kırılırken, zanlılar arasında bulunan ve hırsızlık suçundan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cansu A.’nın (30), cezaevine girmemek için inanılmaz bir yöntemi deşifre edildi.

Cansu A. Mersin’deki akrabasının yeni doğacak olan çocuğunu kendi nüfusuna geçirmek istedi. Bunun için aile dostu T.S.’yi bir miktar para karşılığında araya sokan Cansu A. (30), onu Mersin’e gönderdi.

Teknik ve fiziki takip yapan ve durumu fark eden polis ekibi; hızla başlattığı operasyon çerçevesinde 2 şüpheliyi de Mersin’de yakaladı. Gözaltına alınan kadınların da aralarında bulunduğu şüpheliler sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin hırsızlık anları da an be an güvenlik kamerasına yansıdı.