Acun Ilıcalı'dan Cüneyt Özdemir'e samimi itiraflar! Çıkarsız sempatim var dedi! Oy verdiği partiyi açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in Acun Ilıcalı ile ilgili yaptığı şok eden açıklamaları sonrası sessizliğini bozan ve Erbil'e yanıt veren Ilıcalı bu kez Cüneyt Özdemir'in youtube'da yaptığı yayına konuk oldu.

Acun Ilıcalı Özdemir'in sorularını bir bir yanıtladı. Oy verdiği partiyi, Adnan Oktar ve FETÖ eleştirilerine cevap verdi.

"Erdoğan mı zengin etti seni Acun?"

Canlı yayın esnasında izleyicilerden gelen yorumlara istinaden Cüneyt Özdemir, "Cumhurbaşkanıyla ilişkisi nedir diye sor diyorlar. Sana sürekli soruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın, servetini yapmasında AK Pari ile ilişkilerinin etkisi var mı? Bu soruyu sormak bana zül geliyor ama Erdoğan mı zengin etti seni Acun?" diye sordu.

"Herhangi bir etkisi olmamıştır"

Bu soru karşısında hiç düşünmeden cevap veren Ilıcalı, "Yani çok açık yüreklilikle iki konuyu söylemem lazım; birincisi maddi tarafımda bugüne kadar gelmemde cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır bunu zaten herkes de görüyor benim kanalım hangisiydi Show idi sonra Star idi. Buraya reyting alıp ekonomi yaratmasında doğal olmayan ne var anlamış değilim" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var"

Acun Ilıcalı açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum."

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"Adam sonrasında sapıttı"

Acun Ilıcalı, Adnan Oktar ve FETÖ iddialarını da yalanladı. Acun Ilıcalı Adnan Oktar ile görüşmesinin üzerinden 35 yıl geçtiğini söyleyerek "Olay yoktu o zaman adam sonrasında sapıttı" dedi.

"Dershanelerin kapatılması ilk ben söyledim"

FETÖ'cü iddialarına tepki gösteren Ilıcalı, "kendisinin dershaneler kapatılması tartışmasında ilk kapatılması gerektiğini söyleyen bendim" dedi.