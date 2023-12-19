Terapi köpekleri kanser hastalarına morel olacak!

Otizmli çocuklar, acil serviste yatan hastalar, ağrılı hastalar ve kanser hastalarına tedavi süresinde destekleyici, moral ve terapi olarak özel eğitimli köpekler Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi'nde kalan çocuklarla buluştu.

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Terapi köpekleri kanser hastalarına morel olacak!

Otizmli çocuklar, acil serviste yatan hastalar, ağrılı hastalar ve kanser hastaları gibi hasta gruplarının tedavi sırasında moral ve motivasyon desteği sağlaması, yalnızlık hissini azaltması amacıyla özel eğitilen terapi köpekleri, hastaların tedavisine destekte aktif rol oynayacak.
Hastalara tedavi sırasında moral ve motivasyon desteği sağlaması, yalnızlık hissini azaltması amacıyla özel eğitilen terapi köpekleri, Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi'nde kalan çocuklarla buluştu.
Çocuklar, özel eğitimle yetiştirilen sokak köpeği Tina, Molly ve Jlo adlı terapi köpeklerinin de katıldığı motivasyon ziyaretinde, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de hayvan sevgisini doyasıya yaşadı.

Terapi köpekleri kanser hastalarına morel olacak!

"TERAPİ KÖPEKLERİYLE KANSER HASTALARINA TEDAVİDEN ÖNCE 15 DAKİKA SÜREYLE KÖPEKLERİMİZE VİZİT YAPIYORUZ"

Projenin koordinatörü Doç. Dr. Eda Küçültülü, terapi köpeklerinin tedavide kullanılmasının Türkiye’de henüz yeni bir kavram olduğunu ve bunun yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade ederek, "Yurt dışında hastanelerde terapi köpekleri var. Hatta İtalya’da kemoterapi ünitelerine terapi köpekleri ile gidiyorlar. Hastalar istediklerinde çıkışta o köpeği sahiplenerek gidiyorlar. Bunlar aslında hastanenin kadrolu köpekleri. Biz bu çalışmaları inceledikten sonra neden Türkiye’de böyle bir şey yapmıyoruz dedik. Yurt dışındaki çalışmaları örnek alarak, Türkiye’deki özel eğitimli köpeklerimizle birlikte hastanede şu an için kanser hastalarına tedaviden önce 15 dakika süreyle köpeklerimize vizit yapıyoruz" dedi.

Terapi köpekleri kanser hastalarına morel olacak!
Bu tecrübeyi yaşayan hastaların memnuniyetini kendi el yazılarıyla ifade ederek geri dönüş yaptığını ifade eden Küçültülü, Bu çıktıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de paylaştıklarını kaydetti.

Terapi köpekleri kanser hastalarına morel olacak!

"SOKAK KÖPEĞİ TİNA'NIN İLK SINAVI OLDU VE ÇOCUKLAR ÇOK GÜZEL SAATLER GEÇİRDİ"

Kanser hastası çocukların yanı sıra depremzede çocukların da terapi köpekleriyle beraber vakit geçirdiklerini dile getiren Küçültülü, "Herkes çok mutlu oldu. Aileleri de çok mutlu oldu, hepimiz bunu izledik. Köpeklerin böyle bir işe yaradığını daha da yaygınlaştırmamız gerekiyor. Türkiye’de ciddi de bir sokak hayvanı sorunu var. Biz buradaki köpek eğitmeni arkadaşlarımızla böyle bir projeye sokak hayvanlarından da destek olabilir miyiz diye 3 köpek eğittik. Zaten Tina da burada çocukların arasındaydı. Onun da ilk sınavı oldu ve çocuklar çok güzel saatler geçirdi" dedi.
Öte yandan Küçültülü, eğitilen sokak hayvanlarının çocuk esirgeme kurumları ve yaşlı bakım evlerinde kullanabileceğini proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’na da sunacaklarını belirtti.
Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik ise dünyada uygulanan bu projenin devamı olarak Türkiye’de başlattıklarını vurgulayarak, "Özellikle kanser hastalarının cerrahi öncesi ve sonrası stresinde, radyoterapi tedavisi sırasındaki stresi ve kemoterapi sırasında hissettiği stresindeki faktörleri azaltabilmeyi, onlara moral verebilmeyi amaçlıyoruz. Tabii ki stresin azalmasıyla birlikte daha hızlı iyileşebilme sürecine yardımcı olmaya çalışan bir projemiz. Molly ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesindeki çocuklara ziyarette bulunduk" dedi.

Terapi köpekleri kanser hastalarına morel olacak!

"SEVME KORKUMU AŞTIM"

11 yaşındaki Erdoğan Susuzdağ, terapi köpeklerini çok sevdiğini söyleyerek, "Gösterilerine de çok sevdim. Molly çok tatlı. Ayrıca fırlatılan topu, siyah köpeğin (sokak köpeği Tina) yakalaması harikaydı, bayıldım. Molly ayrıca çok tatlı ama ben onlara mama veremedim çünkü o kadar yapamıyordum, korkuyordum fakat sevme korkumu aştım" dedi.

Ayşegül Şahin ise çok güzel ve başarılı bir etkinlik yaşadıklarını dile getirerek, "Çok sevindik, çocuklarımız da biz de çok mutlu olduk. Böyle şeylerin her zaman yapılmasını isteriz" şeklinde konuştu.

Terapi köpekleri kanser hastalarına morel olacak!
Öte yandan programa, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Beşhekimi Doç. Dr. Emre Adıgüzel, Başhekim Yardımcısı Dr. Özge Tezen de katıldı.
Ayrıca Köpek Davranış Uzmanı Prof. Dr. Ebru Yalçın, Molly, Jlo ve Tina’yı eğiten Özden Üstüner, Mithat Uyar ve Aslı Kutmangil Çulha’ya uzman desteği sunuyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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