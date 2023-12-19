Sosyal medyada bir 'Amin' dedi, tüm dilekleri bir bir kabul oldu! Gizem Yıldız'ın son hali şaşırttı!

Sivas'ta yaşayan Tiktok fenomeni Gizem Yıldız, erkek arkadaşıyla çektiği video sayesinde sosyal medyada çok konuşularak olay olmuştu. Gündem olur olmaz estetik olarak kendinde değişiklikler yapan, Tiktok fenomeninin son hali herkesi şok etti! İşte Gizem Yıldız'ın son hali...

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Sosyal medyada bir 'Amin' dedi, tüm dilekleri bir bir kabul oldu! Gizem Yıldız'ın son hali şaşırttı!

Sivas'ta yaşayan Tiktok fenomeni Gizem Yıldız, erkek arkadaşıyla çektiği video sayesinde sosyal medyada çok konuşularak olay oldu. Amin diyerek ilgi çektiği sosyal medyada kısa zamanda 100 bin takipçi topladı.

KISA SÜREDE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Takipçilerinden olumlu olumsuz yorumlar almaya başlayınca Tiktok fenomeni kendinde değişiklik yapmaya karar vererek, estetikleri sıralamaya başladı. İlk olarak burnundan estetik olan fenomen hemen ardından dudaklarına dolgu yaptırdı. Kısa sürede bambaşka biri oldu. Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olumlu olumsuz birçok yorum yapıldı.

'Amin' dedi: Dilekleri bir, bir kabul oldu! Amin diyen kız Gizem Yıldız'ın son halini gören şok oldu!

Sosyal medyadan takipçilerine: "Mütevazi küçük bir mağaza olacak.Sürekli Sivas'taki kendi butiğimde olacağım beni ziyaret etmek isteyenler gelebilir" diyerek seslendi.

'Amin' dedi: Dilekleri bir, bir kabul oldu! Amin diyen kız Gizem Yıldız'ın son halini gören şok oldu!

Sosyal medyada kendisine 'sinsi dudak' yakıştırması yapıldığı için dudaklarına dolgu yaptırdı.

'Amin' dedi: Dilekleri bir, bir kabul oldu! Amin diyen kız Gizem Yıldız'ın son halini gören şok oldu!

Son halinden oldukça mutlu olan Tiktok fenomeni değişim sürecinde her anının fotoğrafını çekip takipçileriyle paşlaştı.

'Amin' dedi: Dilekleri bir, bir kabul oldu! Amin diyen kız Gizem Yıldız'ın son halini gören şok oldu!

İşte Tiktok fenomeninin son hali.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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