Sosyal medyada bir 'Amin' dedi, tüm dilekleri bir bir kabul oldu! Gizem Yıldız'ın son hali şaşırttı!

Sivas'ta yaşayan Tiktok fenomeni Gizem Yıldız, erkek arkadaşıyla çektiği video sayesinde sosyal medyada çok konuşularak olay oldu. Amin diyerek ilgi çektiği sosyal medyada kısa zamanda 100 bin takipçi topladı.

KISA SÜREDE BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Takipçilerinden olumlu olumsuz yorumlar almaya başlayınca Tiktok fenomeni kendinde değişiklik yapmaya karar vererek, estetikleri sıralamaya başladı. İlk olarak burnundan estetik olan fenomen hemen ardından dudaklarına dolgu yaptırdı. Kısa sürede bambaşka biri oldu. Son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olumlu olumsuz birçok yorum yapıldı.

Sosyal medyadan takipçilerine: "Mütevazi küçük bir mağaza olacak.Sürekli Sivas'taki kendi butiğimde olacağım beni ziyaret etmek isteyenler gelebilir" diyerek seslendi.

Sosyal medyada kendisine 'sinsi dudak' yakıştırması yapıldığı için dudaklarına dolgu yaptırdı.

Son halinden oldukça mutlu olan Tiktok fenomeni değişim sürecinde her anının fotoğrafını çekip takipçileriyle paşlaştı.

İşte Tiktok fenomeninin son hali.

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