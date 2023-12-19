Danla Bilic – Çakal aşkı olay oldu! Sosyal medya aşıkların mesajlarını konuşuyor

Danla Bilic – Çakal ikilisi aşkını ulu orta yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları ise öyle bir dalga geçti ki...

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Danla Bilic – Çakal aşkı olay oldu! Sosyal medya aşıkların mesajlarını konuşuyor

Danla Bilic – Çakal birlikteliği bir anda ortaya çıktı ve sosyal medya kullanıcıları ilk andan itibaren bu birlikteliği irdelemeye başladı. Son olarak ise ikili sosyal medya hesaplarından öyle paylaşımlar yaptı ki kullanıcılar o mesajlara kayıtsız kalamadı.

Kubilay Aka ile en son aşk yaşayan Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), oyuncuyla ayrılığının hemen ardından rapçi Emirhan Çakal ile ilişki kuracaklarını açıkladı. İkili aşkı sürekli olarak birbirleriyle paylaştıkları paylaşımlar da ilgi çekici oluyor.

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Makyaj videoları ile popüler olan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan fenomen Danla Bilic'in doğum gününde Çakal ile aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. Bilic ve Çakal dudak dudağa pozlarını paylaştılar. Danla, aşk fotoğraflarını "Diğer yarım" olarak adlandırdı.

"Hedefim Çakal'dı, Onu Da Tutturdum"

İkili, Edis'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki son konserine gitti.

Sosyal medya yıldızı, yeni ilişkisinin reklam aşkı olduğu söylentilerine şu şekilde yanıt verdi:

Herkese sevgiler. Sevgilim istiyorsa ben de öyle yapıyorum. Şu anda hedefim Çakal.

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Ünlü çift, sonunda birbirleri için sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Emirhan Çakal, X (Twitter) hesabından sevgilisine aşkını dile getirdi ve "Damlam" yazdı.

"Çakalım" diye yazdı Bilic, rapçinin bu paylaşımını alıntılayarak.

Sosyal medyadaki paylaşımlarına "Havada aşk kokusu var", "Şöyle rezil olmalı aşk lazım herkese" ve "Kendimi kaptırmayacağım" dedikten sonra benim tweet" gibi yorumlar yapıldı.

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