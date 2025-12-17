  1. Anasayfa
Altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın ağır ağır tırmanışa devam ediyor: Peki altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte, 17 Aralık 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...
Canlı altın fiyatları 17 Aralık 2025 tarihinde güncellendi. Küresel piyasalardan gelen son veriler ışığında güçlenen gevşek para politikası beklentileri, değerli metallere olan ilgiyi yeniden artırdı. Gram altın ne kadar oldu? sorusu da yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın yatırımcıları ve vatandaşlar, hafta ortasında çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatlarının bugünkü seyrini merak ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz adımlarına yön verebilecek kritik istihdam verileri piyasaların odağında yer alıyor. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Finans piyasalarının en çok takip edilen ve güvenli liman olarak görülen kıymetli madeni altın, 17 Aralık 2025 Çarşamba gününe hareketli başladı. Global ekonomiden gelen son göstergeler, özellikle ABD ekonomisindeki zayıflama sinyalleri, para politikalarında daha yumuşak bir döneme girilebileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, dolar karşısında güçlenen altının ons fiyatını yukarı taşırken, yurt içinde Dolar/TL kurundaki hareketlilikle birleşince gram altın ve diğer ziynet altın türlerinin fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 17 ARALIK 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.936,95

Satış: 5.937,74

ÇEYREK ALTIN FİYATI 17 ARALIK 2025
Alış: 9.549,00

Satış: 9.778,00

ONS ALTIN FİYATI 17 ARALIK 2025
Alış 4.321,26 Dolar

Satış: 4.321,85 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 17 ARALIK 2025
Alış: 38.363,00 TL

Satış: 38.920,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 17 ARALIK 2025
Alış: 5923 TL

Satış: 5997 TL

