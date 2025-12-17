Altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Finans piyasalarının en çok takip edilen ve güvenli liman olarak görülen kıymetli madeni altın, 17 Aralık 2025 Çarşamba gününe hareketli başladı. Global ekonomiden gelen son göstergeler, özellikle ABD ekonomisindeki zayıflama sinyalleri, para politikalarında daha yumuşak bir döneme girilebileceği beklentisini güçlendiriyor. Bu durum, dolar karşısında güçlenen altının ons fiyatını yukarı taşırken, yurt içinde Dolar/TL kurundaki hareketlilikle birleşince gram altın ve diğer ziynet altın türlerinin fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları