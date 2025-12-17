Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor: İşte, Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücrete ilişkin, açıklamalarda bulundu...
TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ KOMİSYONDA ELE ALINACAK
Asgari ücretin belirlenme sürecine dikkat çeken Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda değerlendirileceğini ifade etti.
SÜREÇ YASAL TAKVİME GÖRE İŞLEYECEK
Işıkhan, asgari ücretin tüm tarafların beklentileri ve ekonomik koşullar dikkate alınarak belirleneceğini belirterek, sürecin yasal çerçevede ilerleyeceğini kaydetti.
ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN ORANLAR
"Gerçekleşen enflasyon mu, hedef enflasyon mu esas alınacak?" tartışmaları sürerken, kulislerde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen zam oranları öne çıkıyor. Zam oranına göre net ve brüt ücretlerde oluşabilecek tablo da netleşmeye başladı.
ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI
Yapılan hesaplamalara göre olası artış oranlarında asgari ücrette ortaya çıkacak rakamlar şöyle:
Yüzde 20 zam: Net 26.525,60 TL, brüt 31.206,60 TL
Yüzde 25 zam: Net 27.630,84 TL, brüt 32.506,88 TL
Yüzde 30 zam: Net 28.736,07 TL, brüt 33.807,15 TL
Yüzde 31 zam: Net 28 bin 956 TL, brüt 34 bin 66 TL
Yüzde 32 zam: Net 29 bin 177 TL, brüt 34 bin 326 TL
Yüzde 33 zam: Net 29 bin 398 TL, brüt 34 bin 586 TL