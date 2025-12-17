Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor: İşte, Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücrete ilişkin, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

