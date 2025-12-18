Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, bugün kaç TL ediyor?

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor... Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, yatırımı olan vatandaşların gündeminde. Peki, ugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, bugün kaç TL ediyor? İşte, 18 Aralık 2025 Perşembe güncel altın fiyatları...

1 6 Altın fiyatları, 18 Aralık 2025 Perşembe yeni işlem gününde anlık grafiklerle dikkatle takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, yatırımı olan vatandaşların gündeminde. Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Önceki gün ABD istihdam verileri yayınlandı ve açıklanan rakamların beklentinin üzerinde gelmesi altında da sert yükselişi getirmişti. Ancak altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Gram altın bugüne 5.951 TL ile, çeyrek altın da 9.823 TL'den güne başladı. Ons altın ise günün açılışını 4.329 dolar seviyelerinden yaptı. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 6027 lira seviyelerinden yeni işlem gününe başlangıç yaptı. Altın fiyatları zirveye yakın seyretmeye devam ediyor. Peki 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu, bugün kaç TL ediyor? İşte 18 Aralık 2025 Perşembe altın alış satış fiyatları... 2 6 Altın fiyatları, 18 Aralık Perşembe yeni işlem gününe hareketli başladı. Güvenli liman olarak görülen altın, önceki gün ABD istihdam verilerinin beklentileri aşmasının etkisiyle sert yükseliş göstermişti. Altında ani yükselişler gözlemlense de altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başladı. Altının seyrettiği yön itibarıyla hem uzun dönem yatırımı olanlar hem de kısa süre içerisinde alış satış işlemi yapacaklar, piyasadaki fiyatları dikkatle takip ediyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte Kapalı Çarşı gram altın ve çeyrek altın fiyatları... 3 6 ALTIN FİYATLARI 18 ARALIK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı:5.956,81 TL Gram altın satış fiyatı:5.957,60 TL 4 6 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI Çeyrek altın alış fiyatı:9.609,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı:9.834,00 TL 5 6 ONS ALTIN FİYATLARI Ons altın alış (USD) fiyatı:4.336,40 Ons altın satış (USD) fiyatı: 4.336,88 6 6 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? Cumhuriyet altını alış fiyatı:38.544,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı:39.144,00 TL



