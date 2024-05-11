Acil nakit arayana müjde var! Halkbank 30 bin TL kredi verecek

Türkiye'deki likidite sıkıntısı, toplumun çeşitli kesimlerini farklı şekillerde etkilemektedir. Bu durum, bazı gruplar için daha fazla zarar verebilirken, diğerleri için daha az zarar verebilir. Emekliler, özellikle acil para ihtiyacı olan insanlar arasında önemli bir rol oynar. Halkbank, emeklilerin finansal zorluklarla başa çıkma yollarını ararken, emeklilere özel bir kredi kampanyasını duyurdu.

Halkbank'ın emekli kredi kampanyası vatandaşları cezbetti. Emekliler, banka tarafından sunulan çeşitli özel hizmetlerden yararlanabilir. Halkbank'ın emekli müşterileri, bankanın emekli odaklı kampanyalarını zenginleştiriyor.

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Halkbank'tan Emekliye 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi

Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranları düşürülüyor. Banka, emekli müşterilere daha düşük kredi faiz oranlarıyla kredi verdiğini açıkladı. Bu nedenle, emekli müşteriler kredi kullanırken para kazanıyor. Halkbank, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını daha ucuza karşılıyor.

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Emekli müşterileri için Halkbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası, 36 ay vadeye kadar esnek ödeme seçenekleri sunar. 50.000 TL'ye kadar olan krediler bu esnekliği kullanabilir. Kredi miktarının 50.000 TL'den 100.000 TL'ye kadar olduğu durumlarda, vade süresi en fazla 24 aydır. Emekli müşteriler 100.000 TL'lik bir kredi kullanmayı düşünüyorsa, vade süresi en fazla 12 ay olabilir. Tüm bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından konulan bu vade sınırlamalarına uymalıdır.

Emeklilere özel Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyası, aylık %5,40 faiz oranıyla kredi sağlar. 36 aylık vade ile 30.000 TL kredi için aylık 2.306 TL ödeme gerekiyor. Bu krediyi geri ödemek için yaklaşık 83.000 TL gerekiyor.