  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. GSS prim borcu olanlar müjde: 3,2 milyar liralık borç siliniyor!

GSS prim borcu olanlar müjde: 3,2 milyar liralık borç siliniyor!

11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

GSS prim borcu olanlar müjde: 3,2 milyar liralık borç siliniyor!
Yayınlanma:

GSS prim borcu olanlar müjde: 3,2 milyar liralık borç siliniyor!

11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

11. Yargı Paketi ile 1 Ocak 2016 öncesine ait 3,2 milyar liralık GSS prim borcu siliniyor. Düzenlemeden 1 milyon 477 bin vatandaş faydalanacak.

YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLECEK

İlerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.

GSS prim borcu olanlar müjde: 3,2 milyar liralık borç siliniyor!

ALACAKLARIN TAMAMINDAN VAZGEÇİLECEK

Bu düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.

Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın 2 isim ile yollarını ayırdı!Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın 2 isim ile yollarını ayırdı!

Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!Direksiyon sınavında kurs aracı ile TOGG çarpıştı: Sürücü ve komisyon üyeleri hastaneye kaldırıldı!

İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?İsrail medyası dikkat çekti: Kıbrıs'ta neler dönüyor? Gizli toplantının amacı ne? Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor: İşte, Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı!
Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor: İşte, Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı!
Akaryakıta peş peşe indirim geldi: Tabela yine güncellendi, işte güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıta peş peşe indirim geldi: Tabela yine güncellendi, işte güncel akaryakıt fiyatları...
Altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın piyasasında son durum ne? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
GİB, vergi yüzsüzleri listesini açıkladı: Kamuoyunun yakından tanıdığı, o isimler de kara listede!
GİB, vergi yüzsüzleri listesini açıkladı: Kamuoyunun yakından tanıdığı, o isimler de kara listede!
Araç sahiplerine süper haber: Benzine bu gece yeni bir indirim daha geliyor!
Araç sahiplerine süper haber: Benzine bu gece yeni bir indirim daha geliyor!
Altından bir rekor sıçrama gelir mi? Bugün Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL?
Altından bir rekor sıçrama gelir mi? Bugün Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL?
Tapu işlemleri için 15 gün: O günden sonra fiyatı 3 kat artacak!
Tapu işlemleri için 15 gün: O günden sonra fiyatı 3 kat artacak!