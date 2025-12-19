Altın yatırımcısının gözleri reel verilerde.. Bugün Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 19 Aralık 2025 piyasalarda canlı ve anlık olarak takip ediliyor. Salı günü yayınlanan istihdam raporuna göre ABD'de işsizlik yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan enflasyon verileri de Fed'in faiz kararına etkili olması beklenen kritik bir veri. ABD merkez Bankası'nın faiz indirmesi durumunda altın yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri sarı metale yöneliyor. Zayıflayan dolar ve ABD tahvilleri de altına yön veren önemli unsurlar arasında. Bugün altın fiyatları, 19 Aralık Cuma günü haftanın ikinci günü fiyatlamaları ile alıcı ya da satıcı olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, bu kapsamda Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altının alış ve satış fiyatı kuyumcuda ne kadar oldu? İşte, 19 Aralık 2025 Cuma gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...