Altın yatırımcısının gözleri reel verilerde.. Bugün Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL?
Yayınlanma:
19 Aralık 2025 09:59
Bugün altın fiyatları, 19 Aralık Cuma günü haftanın ikinci günü fiyatlamaları ile alıcı ya da satıcı olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, bu kapsamda Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 19 Aralık 2025 piyasalarda canlı ve anlık olarak takip ediliyor. Salı günü yayınlanan istihdam raporuna göre ABD'de işsizlik yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan enflasyon verileri de Fed'in faiz kararına etkili olması beklenen kritik bir veri. ABD merkez Bankası'nın faiz indirmesi durumunda altın yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri sarı metale yöneliyor. Zayıflayan dolar ve ABD tahvilleri de altına yön veren önemli unsurlar arasında. Bugün altın fiyatları, 19 Aralık Cuma günü haftanın ikinci günü fiyatlamaları ile alıcı ya da satıcı olan vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, bu kapsamda Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altının alış ve satış fiyatı kuyumcuda ne kadar oldu? İşte, 19 Aralık 2025 Cuma gününe dair anlık ve canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 19 Aralık Cuma günü anlık ve canlı değişimleriyle yatırımcıların takibinde yer alıyor. ABD Merkez Bankası Fed Aralık ayındaki toplantıda faizi 25 baz puan indirirken altın yatırımcıları Fed'in 2026'da da faiz indirip indirmeyeceği yönünde tahminde bulunmak için açıklanan ekonomik verileri takip ediyor. Öte yandan jeopolitik gerginlikler de altına yön veriyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği bir ortamda ABD'nin Venezuela ile arasındaki iplerin gerilmesini de altın yatırımcısı dikkatle izliyor. İşte, son gelişmeler dahilinde Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 19 Aralık alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? Altının ons fiyatı bugün 4319 dolar seviyesine gerilerken gram altın 5944 TL'den alıcı buluyor. Gün içerisinde ise altın fiyatları şöyle fiyatlanıyor:
ONS ALTIN NE KADAR? Ons altın güne 4332 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4275 dolar, en yüksek de 4311 dolar seviyesi görüldü. Gün içerisinde ons altın 4318 dolardan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 9.582,00 9.821,00
YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 19.147,00 19.606,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 38.414,51 39.181,11
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 38.377,00 39.031,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL? 38.409,47 39.063,95
ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL? 96.036,27 97.592,22