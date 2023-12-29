Tekstil fabrikasında feci kaza! Yükleme yapan işçi asansör ile duvar arasında sıkışarak can verdi!

Bursa’da bir tekstil fabrikasında malzeme yüklediği esnada yük asansörünün hareket etmesiyle asansör ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mustafa Karaer Caddesi'nde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

DUVAR VE ASANSÖR ARASINDA SIKIŞARAK CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, tekstil fabrikasında çalışan Yakup Altun (50) yük asansörüne malzeme yüklemeye başladı. Bu esnada asansörün hareket etmesiyle Altun, asansör ile duvar arasında sıkıştı. Mesai arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Altun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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