Mahalle kırathanesinin camındaki yazı, görenleri gülmekten kırdı geçirdi!

Rize’nin Ardeşen ilçesinde mahalle kırathanesinin camına asılan "Yarım çay bulunur" yazısı görenleri güldürdü.

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Mahalle kırathanesinin camındaki yazı, görenleri gülmekten kırdı geçirdi!

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir kıraathane sahibinin iş yerinin camına astığı "Yarım çay bulunur" yazısı görenleri güldürüyor.

Ardeşen ilçesinde Kıraathane işleten Cemil Akatin, sürekli müşterisi olan kişiler içtikleri çayları ödemeden gitmeye başlayınca paraları nasıl toplayabileceğini düşünmeye başladı. Bunun üzerine Akatin de hem müşterilerinden çay paralarını ödemesi için hem de şaka amaçlı dükkânın önüne bir yazı hazırlattı. Hazırlattığı "Yarım çay bulunur" yazısını cama astı. Astığı yazı sayesinde çay paralarını ödemeyen müşterilerinin dikkatini çektiğini belirten Akatin, bulduğu çözüm ile güldürdü.

Mahalle kırathanesinin camındaki yazı, görenleri gülmekten kırdı geçirdi!
Dükkân sahibi Cemil Akatin, çay paralarının ödenmediği için yazının yazıldığını belirterek “Buradaki amaç ekonominin bozuk olmasından dolayı yapılmış bir şey değil. Burası çay ocağı olarak çalışıyor. Gelen çayı içiyor, parayı vermeden gidiyor. Herkes çay parasını versin diye yaptım. 'Lütfen ödeme yapınız' yazmadım. Onun yerine 'Gülsünler ve mizahi bir şey olsun' diye bunu yazdım. Ancak 'espri olsun' diye isteyen oluyor. Ben getiriyorum yine istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Mahalle kırathanesinin camındaki yazı, görenleri gülmekten kırdı geçirdi!

İlgi çekmek için yazının yazıldığını ifade eden çay ocağı müşterisi Hasan Kurkut ise “Ben buraya yarım çay içmeye geldim. Hem çay soğumamış oluyor. Yarım çay demek tam çay demek aslında. Ufak bardaktaki çay yarım çaydır. Büyük çay verirse tamdır. Bu durumda ilgi çekiyor. Yarım çay 7,5 lira demektir. Çayın 10 lira olması gerekirken 7 buçuk liraya satıyor. Gayet uygun bir fiyat” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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