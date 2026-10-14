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Pendik'te dev ticaret köprüsü: PESİAD tedarikçi günleri başlıyor...

​Pendik Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PESİAD), bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan “PESİAD Tedarikçi Günleri”, 21 Ekim’de kapılarını açıyor.

Pendik'te dev ticaret köprüsü: PESİAD tedarikçi günleri başlıyor...
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Pendik'te dev ticaret köprüsü: PESİAD tedarikçi günleri başlıyor...

​Pendik Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PESİAD), bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan “PESİAD Tedarikçi Günleri”, 21 Ekim’de kapılarını açıyor.

​Üretim, tedarik ve satın alma dünyasının önemli aktörleri, Pendik’te düzenlenecek özel bir organizasyonla buluşuyor. Pendik Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PESİAD) öncülüğünde hayata geçirilen PESİAD Tedarikçi Günleri, farklı sektörlerden yüzlerce iş insanını aynı çatı altında bir araya getirecek.

Pendik'te dev ticaret köprüsü: PESİAD tedarikçi günleri başlıyor...

B2B Görüşmeleriyle Yeni Ticaret Kapıları Açılacak

​21 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Pendik’te gerçekleştirilecek etkinlik, yeni iş bağlantıları kurmak ve ticari iş birliği fırsatlarını büyütmek isteyen profesyonellere ev sahipliği yapacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu organizasyonda düzenlenecek birebir (B2B) iş görüşmeleri sayesinde:
​Üretici ve tedarikçiler doğrudan satın alma profesyonelleriyle buluşacak,
​Sektörler arası dayanışma ve iş birliği güçlenecek,
​Yerel ve ulusal ölçekte yeni ticari ortaklıkların temeli atılacak.
​İş dünyasına ivme kazandırması hedeflenen bu prestijli buluşma, bölgedeki ticari potansiyeli harekete geçirmeye hazırlanıyor.

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