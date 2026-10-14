Ekrem İmamoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı!

Yaklaşık 19 aydır cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu, İBB davasının 98. gününde, 4 gün sürmesi beklenen savunmasına başladı. İmamoğlu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirini açıkladı.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 98. günü başladı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülen İBB Davası'nın 98. gününde, 19 Mart 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor. İmamoğlu'nun ve avukatlarının savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.

Duruşmaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bazı Yeni Parti milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ile partliler ve izleyiciler de duruşma salonunda hazır bulundu.

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İŞTE AYLIK GELİRİ AÇIKLAMASI

Savuma yapması için söz verilen tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, kimlik tespitinde, yüksek lisans mezunu olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve aylık gelirinin 250-300 bin lira olduğunu söyledi.

Sabıkası olup olmadığının sorulması üzerine İmamoğlu, "Yok, Allah'a şükür." diye cevap verdi.

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