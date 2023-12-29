Bursa'da feci olay! Odun keseyim derken karısının kolunu kesti!

Bursa İnegöl'de odun kesen bir kişi yanlışlıkla kullandığı motorlu testereyle yanında yardımcı olan eşinin kolunu kesti.

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Bursa'da feci olay! Odun keseyim derken karısının kolunu kesti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorlu testereyle odun kesen bir kişi, yanlışlıkla eşinin kolunu kesti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim G. (45) evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye başladı. Behiye G. (41), eşine odunların bir ucunu tutarak yardım etmeye başladı. İbrahim G., kesim yaptığı sırada yanlışlıkla eşini sol kolundan yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da feci olay! Odun keseyim derken karısının kolunu kesti!

Kadın, yapılan tedavinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da feci olay! Odun keseyim derken karısının kolunu kesti!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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