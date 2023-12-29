Asgari ücreti bir ay önce bilmişti! Fatih Portakal bu kez emekliye yapılacak zammı açıkladı

Fatih Portakal bu kez emeklilere müjde verdi! Asgari ücreti doğru tahmin etmişti, emekli zammını açıkladı.

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Asgari ücreti bir ay önce bilmişti! Fatih Portakal bu kez emekliye yapılacak zammı açıkladı

2023'ün son günlerinde devam eden ekonomik hareketlilik sürüyor. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı tartışılmaya başlandı. Emekli zammı için bir kez daha konuşan Fatih Portakal, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirdim" dedi. Rakamları açıkladıktan sonra Portakal, "Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak" dedi.

Milyonların maaş heyecanı sürüyor. 2024'te devlet memurundan özel sektör çalışanına, esnafından emeklisine kadar herkes 2024 maaşı hakkında endişeleniyor. Asgari ücret, önemli eşiklerden geçerek belirlendi. Yeni yılda en düşük maaş 17 bin 2 lira olacak.

"Kusura Bakma İktidar"

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti 1 ay önceden bildirmiştim." dedi. İyi bir tahmin yaptım. Bir emekli olarak dün gece, "Bize ne zam yapılır?" diye sordu."Düşündüm." Alo malo ve diğer şeyler derken bir şeyler öğrendim. Emekliye zam ne zaman gelecek? Tek oran veya kademeli oran? En düşük değer nedir? Ek olarak, iktidar, emekliler sizden önce @szctelevizyonu haberde benden haberdar olacak. İşinizi bir kez daha bozacağım." İfadelerini kullandı.

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"En düşük emekli maaşı 11 bin 200 olacaktır"

Asgari ücret yüzde 49 artarak 17 bin 2 liraya yükseldi. Emekliler şu anda beklemede. En önemlisi, 7 bin 500 liraya sahip olmak ne anlama gelir? 52 ila 53 oranında bir oran veriyorum. Bu nedenle, en düşük emekli maaşı 11 bin 200 veya 11 bin 400 olacaktır. Yüksek alanlara benzer olamaz.

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