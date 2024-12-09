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Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladı: Avrupa'ya oranla tarımda daha az pestisit kullanıyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladı: Yapılan araştırmalarda, Avrupa'ya oranla tarımda daha az pestisit kullandığımız kanıtlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladı: Avrupa'ya oranla tarımda daha az pestisit kullanıyoruz
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Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladı: Avrupa'ya oranla tarımda daha az pestisit kullanıyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladı: Yapılan araştırmalarda, Avrupa'ya oranla tarımda daha az pestisit kullandığımız kanıtlandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı,araştırmalar ortaya çıkardı: Tarımda kimyasal kullanımını azaltmak amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirirken Türkiye'nin hektar başına Avrupa Birliği (AB) ortalamasından daha az pestisit kullandığı belirlendi.

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Kaynak:AA

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