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DMM'den "Suriyeliler, vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndü'' iddialarına yalanlama geldi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı. İşte detaylar...

DMM'den "Suriyeliler, vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndü'' iddialarına yalanlama geldi!
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DMM, "Suriyelilerin vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndükleri " iddiasını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den "Suriyeliler, vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndü'' iddialarına yalanlama geldi!

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriyelilerin sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlü bulundukları belirtildi.

DMM'den "Suriyeliler, vergiden muaf aldıkları araçlarla geri döndü'' iddialarına yalanlama geldi!

Açıklamada, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak:AA

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