Pendikspor'dan Sakarya karşısında, 3-0'lık galibiyet!

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, evinde oynadığı Sakaryaspor karşılaşmasını 3-0’lık net bir skorla kazandı. Maçın ardından bir basın açıklamasında bulunan Pendikspor Başkanı Murat Özdemir, takımın kendini bulmaya başladığını ifade ederek, hedeflerinin kesinlikle play-off olduğunu söyledi.

Trendyol 1. Lig 15. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz Siltaş Yapı Pendikspor, Sakaryaspor’u ağırladı. Maça hızlı başlayan Pendikspor, 21. (penaltıdan) ve 45+5. dakikalarda Emeka Eze ve 45+2’de ise Leandro Kappel’le bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada başka gol olmayınca, maç temsilcimiz ev sahibi Pendikspor’un 3-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Pendikspor, puanını 22’ye yükselirken; gelecek haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağının da sinyallerini verdi. Konuk ekip Sakaryaspor ise 17 puanda kaldı.

Karşılaşmayı izleyen aslen Sakaryalı olan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, maçın ardından kulüp başkanı Murat Özdemir ile birlikte Pendikspor soyunma odasına inerek kırmızı beyazlı futbolcuları tebrik etti.

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MURAT ÖZDEMİR, HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK’Ü TEBRİK ETTİ

Karşılaşma sonrası yaptığı basın açıklamasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. Başkanı Murat Özdemir, maçın orta hakemi Ümit Öztürk’ü tebrik ederek başladığı konuşmasında “Türkiye’nin önde gelen hakemlerinden birinin bugünkü müsabakaya atanması bizi mutlu etti. Son maçlarda canımız bayağı yanmıştı. Bununla ilgili de serzenişte bulunmuştuk. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyordum ama VAR ve hakem biraz daha dikkatli olsa problemler çıkmayacaktı. Bu maça Türkiye’nin önde gelen iyi hakemlerinden biri atandı. Bundan dolayı da mutluyuz” dedi.

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“HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ”

Başkan Özdemir maçla ilgili yaptığı değerlendirmede ise “Hepimiz çok mutluyuz. Özellikle ilk yarıda maçı domine eden bir takımımız vardı. Gerçekten bu maç çok güzel geçti. Özellikle hakem kararları da gayet iyiydi.

“BİZİM HEDEFİMİZ KESİNLİKLE PLAY OFF”

Bundan sonraki hedefimiz yine iyi sonuçlar alarak, bu ligde ilk 7 içinde yer alıp play-off oynamak. Kesinlikle bizim hedefimiz ilk 7, play-off. Devre arasında yapacağımız aksiyonlarla beraber ilk 2 mi, play-off mu, inşallah hep beraber göreceğiz. Hocamı ve futbolcuları emeklerinden dolayı kutluyorum. Teknik ekip ve yönetici arkadaşlarımızla beraber ciddi çalışmalar yapıyoruz, ciddi efor harcıyoruz. Pendik camiasına güzel sonuçlar, güzel başarılar elde etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bize destek olan, enerjisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz belediye başkanımıza ve diğer bütün arkadaşlarımıza, dernek yönetimimize, dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman iyi sonuçlar almayı hedefleyeceğiz.”

Sakaryaspor veya başka bir kulübün Del Valle’nin transferiyle ilgili kendilerine resmi bir girişimin olmadığını aktaran Başkan Özdemir, “Oyuncumuzdan memnunuz. Bir sakatlık dönemi geçirdi. Yavaş yavaş kendini toparlamaya çalışıyor. Gerçekten geçen yıl çok ciddi gol ve asist sayısına ulaşmış bir oyuncu. Bizim de kendisinden beklentilerimiz var, inşallah biz de verim alacağız. Şu anda bir gelişme yok. Olursa zaten teknik ekip ve menajerler bize ulaştıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Maçtan önemli detaylar:

18. dakikada Mesut Özdemir’in ceza yayı içinden vuruşunda topun Kahraman’ın eline çarpmasından sonra hakem Ümit Öztürk serbest vuruş kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası elle müdahalenin ceza sahası içinde olduğu tespit edildi ve karar penaltı olarak değiştirildi.

21. dakikada penaltıda topun başına geçen Eze yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45+2. dakikada aldığı topla sol taraftan ceza sahası içine kadar ilerleyen Eze’nin rakiplerinden sıyrılıp verdiği pasta Kappel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kappel’in penaltı noktasının yanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

45+5. dakikada Gökcan’ın verdiği pasta topla buluşan Enes çizgiye kadar inip meşin yuvarlağı ceza sahası içine çevirdi. Kaleci Szumski’nin elinden kaçırdığı top sonrası Eze, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

51. dakikada Sakaryasporlu Fernasndo Andrade’nin topu ağlara gönderdiği pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyon VAR merkezinde incelendikten sonra gol geçersiz sayıldı.

65. dakikada Sakaryasporlu Fernando Andrade’nin pasında topu ağlara gönderen Mendy’nin golü yardımcı hakemin bayrağını kaldırmasının ardından geçersiz sayıldı.

71. dakikada sağ tarafta çizgiye inen Gökcan pasını ceza sahası içi sağ çaprazındaki Del Valle’ye aktardı. Bu oyuncunun uzak direğe vuruşunda kaleci Szumski meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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