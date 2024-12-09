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Son dakika! Isparta'da helikopter düştü: 6 asker şehit oldu!

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına, eğitim için havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu! İşte detaylar...

Son dakika! Isparta'da helikopter düştü: 6 asker şehit oldu!
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Son dakika! Isparta'da helikopter düştü: 6 asker şehit oldu!

Isparta'da eğitim için havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu!

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Isparta Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada, 6 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika! Isparta'da helikopter düştü: 6 asker şehit oldu!

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, açıkladı:

NTV yayınına bağlanan Isparta Valisi Abdullah Erin, eğitim uçuşu sırasında bir askeri helikopterin düştüğünü, 6 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Vali Erin, helikopterde 6 personelin bulunduğu bilgisini araştırdıklarını belirterek, bir personelin arandığını söyledi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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