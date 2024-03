Tarık Balyalı : ''Pendik'te değişime ilk defa bu kadar yakınız''

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala seçim çalışmalarını dur durak bilmeden gece gündüz aralıksız sürdüren CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, bugün de Dolayoba pazarındaydı.

PAZARCI ESNAFIYLA TEK TEK SELAMLAŞTI

Tek tek pazarcı esnafıyla ve halkla selamlaşan Balyalı'ya ilgi yine büyüktü. Meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte tek tek herkesle konuşup, temas etmeye çalışan Balyalı'nın bu gayreti seçim sonuçlarına da yansıyacak gibi görünüyor.

"PENDİKTE DEĞİŞİME İLK DEFA BU KADAR YAKINIZ"

30 sene sonra değişime ilk defa bu kadar yakın olduklarını söyleyen Balyalı, vatandaşın her derdine ortak olmaya ve her derde çözüm bulmak için Başkan olmak istediğini her defasında tekrarladı. Pendik'in kangren haline gelmiş kentsel dönüşüm sorunu başta olmak üzere Pendiklilerin her ihtiyacını karşılayacak bir plan ve proje ile halkın karşısına çıktıklarını, bunun da her gittiği yerde olumlu karşılandığını söyleyen Balyalı, daha sonra da esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek mahalle turunu tamamladı.