Yarın okul var mı? MEB’den konuyla ilgili açıklama geldi…

Öğretmenlere karşı yapılan şiddetin ardından Cuma günü okulların olmayacağı konuşuldu. Bazı kuruluşlar, tepki olarak Cuma günü okula gitmeyeceklerini söyledi ve iş bırakma eyleme yapacaklarını duyurdu.

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Yarın okul var mı? MEB’den konuyla ilgili açıklama geldi…

Milli Eğitim Bakanlığı, Cuma günü öğretmenlerin okula gitmeme gibi bir durum hakkında net bir mesaj vermedi. Öğrenciler, “yarın okullar tatil mi?” Sorusuna yanıt aradı. Bu durumu veliler de merak etti.

Okulların tatil olup olmadığı konusuna MEB açıklık getirdi. İddialara ve bazı kuruluşların iddialarına bakanlık açıklama yaptı.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sosyal medyada ve gündemde yer alan “okullar tatil mi” sorusuna MEB’den yanıt geldi. Konuyla iligili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Ancak eylemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam olarak netleşmedi.

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BAKAN TEKİN, OLAYLARI KINADI

Öğretmenlerin iş bırakma eylemi konusunda net bir mesaj verilmese de Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin öğretmenlerin yanında olduklarını belirtti;

“Birlikte sürece sahip çıktığımızı gösteren bir basın açıklaması yapmak üzere iki sendika başkanı arkadaşımız bizimle beraber bu sürece sahip çıkmak konusunda yanımızda oldular. Her iki sendikaya da teşekkür ediyorum.”

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