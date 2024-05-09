Gözünüz aydın! Ekmek zammı sürekli konuşuluyordu: Fiyat artık tescillendi…

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs ayı toplantısını gerçekleştirdi. Mayıs ayı meclis toplantısında ekmek zammı da görüşüldü. Tartışması bir türlü bitmeyen ekmeğe zam oranı ve yeni fiyat belirlenmiş oldu.

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AZAMİ FİYAT 10 LİRA OLDU

İstanbul genelinde yıl başından bu yana ekmek fiyatları değişmişti. Ancak değişen fiyat her bölgede aynı uygulanmıyordu. Son toplantıda ekmeğin fiyatı resmiyet kazandı.

İstanbul Ticaret Odası’nın Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karara göre 200 gram ekmek için 10 lira fiyat belirlendi. 10 liraya çıkan fiyatla beraber ekmek yüzde 31,25 zam gördü.

ŞEHİRDE GENEL FİYAT 10 LİRAYDI

2023 Aralık ve 2024 Ocak ayından itibaren ekmeğin fiyatı 10 liraya çıkmıştı. 210 gram ekmek için fırıncılar 10 liradan satış yapıyordu. İTO ile bu fiyat resmiyet kazanmış oldu.

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