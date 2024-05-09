Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Duyanlar şok olacak!!!

Geçtiğimiz ay yatırımcı yine kazandı. Enflasyon karşısında alternatif bulan Türk yatırımcısının tercihi, döviz, değerli metal ve dijital varlıklar oldu. Peki Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

YAYINLAMA
Google News
Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Duyanlar şok olacak!!!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin yatırım araçlarını paylaştı. Geçtiğimiz ay en çok kazandıran yatırım aracında değişiklik yaşandı. Herkes değerli metal altının en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu düşündü. Ancak veriler başka enstrümana dikkat çekti.

ekran-resmi-2024-05-09-22-08-17.png

EN ÇOK GETİRİ BORSA İSTANBUL’DA

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,59 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %1,37 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,56, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,76, Amerikan Doları %2,55 ve Euro %3,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Çalışanların yüzde 75’i yapay zekayı kullanıyor: Patronlar memnun mu?Çalışanların yüzde 75’i yapay zekayı kullanıyor: Patronlar memnun mu?

TÜFE ile indirgendiğinde; külçe altın %1,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %0,16, DİBS %0,36, Amerikan Doları %2,15 ve Euro %3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ekran-resmi-2024-05-09-22-08-36.png

YILLIK KAZANÇTA BORSA İSTANBUL ÖNE ÇIKTI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %23,85, Amerikan Doları %7,40 ve Euro %5,04 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %26,71 ve DİBS %44,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TEB emekli promosyonunu resmen duyurdu! TEB emekli promosyon başvurusuTEB emekli promosyonunu resmen duyurdu! TEB emekli promosyon başvurusu

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %13,54 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %1,54, Euro %3,70, mevduat faizi (brüt) %32,81 ve DİBS %49,41 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ekran-resmi-2024-05-09-22-08-54.png

ALTI AYLIK İLERLEMEDE KÜLTE ALTIN

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,73 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TEB emekli promosyonunu resmen duyurdu! TEB emekli promosyon başvurusu
TEB emekli promosyonunu resmen duyurdu! TEB emekli promosyon başvurusu
Borcu olan rahat nefes alacak! Akbank borç sıfırlama kredisi veriyor
Borcu olan rahat nefes alacak! Akbank borç sıfırlama kredisi veriyor
Garanti Bankası emeklilere adeta kıyak yaptı! 25 bin TL promosyon ödemesi yapılacak
Garanti Bankası emeklilere adeta kıyak yaptı! 25 bin TL promosyon ödemesi yapılacak
Bugün Altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek Kaç TL? 9 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Bugün Altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek Kaç TL? 9 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Son Haberler
Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Duyanlar şok olacak!!!
Nisan ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Duyanlar şok olacak!!!
Eurovision ne zaman, nerede ve nereden izlenir? Yıllar sonra Türkiye’yi temsil eden isim…
Eurovision ne zaman, nerede ve nereden izlenir? Yıllar sonra Türkiye’yi temsil eden isim…
Çalışanların yüzde 75’i yapay zekayı kullanıyor: Patronlar memnun mu?
Çalışanların yüzde 75’i yapay zekayı kullanıyor: Patronlar memnun mu?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na yalanlama! '' Kararımızın arkasındayız''
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na yalanlama! '' Kararımızın arkasındayız''
Evlilik kredisi ne zaman yatacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu
Evlilik kredisi ne zaman yatacak? 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu
İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın alacaklar mutlaka bunu bilmeli
İslam Memiş altın için tarih verdi! Altın alacaklar mutlaka bunu bilmeli
Çok Okunanlar
Bugün Altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek Kaç TL? 9 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Bugün Altın fiyatları ne kadar, Gram çeyrek Kaç TL? 9 Mayıs 2024 Perşembe güncel altın fiyatları
Serenay Sarıkaya kendisine hakkında yapılan yorumlara öyle bir cevap verdi ki!
Serenay Sarıkaya kendisine hakkında yapılan yorumlara öyle bir cevap verdi ki!
O burç sahipleri bu güne dikkat! Günlük burç yorumları nelerdir? 9 Mayıs 2024 Perşembe tüm Burç yorumları, Aslan, Koç, Başak, Yengeç...
O burç sahipleri bu güne dikkat! Günlük burç yorumları nelerdir? 9 Mayıs 2024 Perşembe tüm Burç yorumları, Aslan, Koç, Başak, Yengeç...
Son dakika! Bakan Fahrettin Koca, açıkladı! Onaylı randevu dönemi başlıyor, randevusuna gelmeyen şimdi yandı!
Son dakika! Bakan Fahrettin Koca, açıkladı! Onaylı randevu dönemi başlıyor, randevusuna gelmeyen şimdi yandı!
Tarım Kredi Market'ten indirim kampanyaları devam ediyor! 8-10 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Market'ten indirim kampanyaları devam ediyor! 8-10 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM, indirimli ürün satış kampanyalarına devam ediyor! 8-14 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM, indirimli ürün satış kampanyalarına devam ediyor! 8-14 Mayıs Tarihleri arasında geçerli indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Yorumlananlar
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu