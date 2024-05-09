Enflasyon mesajları devam ediyor: Bakan Şimşek “Refah kalcı olarak artacak”

Hükümet, enflasyonla mücadele edebilmek için topyekün tüm argümanlarını kullanıyor. Faiz, kamuda tasarruf, harcama kısıtlamaları bunlardan sadece birkaçı. Yaz ayı itibarıyla gerilemesi beklenen enflasyon için iyimser tahmin sürüyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden enflasyon tahminini yineledi. Yaptığı paylaşımda önemli mesajlar dikkat çekti.

YAPILAN ÇALIŞMALAR MESYVESİNİ VERECEK

Hzine ve Mailiye Bakanı Şimşek, özellikle de vatandaşın üzerinde yük olan bazı konulara değindi. Refah artışına vurgu yapan Bakan şunları söyledi;

“Vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık. Örneğin; asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.”

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REFAH KALICI OLARAK ARTACAK

“Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.”

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