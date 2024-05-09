Eurovision ne zaman, nerede ve nereden izlenir? Yıllar sonra Türkiye’yi temsil eden isim…

Geçen yıl, İsveçli şarkıcı Loreen yarışmayı kazanan isimdi. Ama bu yılın şampiyonu kim olacak? Nerede yapılacağı ve nasıl ayarlanacağı da dahil olmak üzere Eurovision 2024 hakkında bilmeniz gereken her şey burada…

Çalışanların yüzde 75’i yapay zekayı kullanıyor: Patronlar memnun mu?

EUROVİSİON NEREDE DÜZENLENİYOR?

Eurovision 2024, Loreen'in 2023'teki galibiyetinin ardından İsveç'teki Malmö Arena'da düzenlenecek. Kazanan ülkenin bir sonraki yılki etkinliğe ev sahipliği yapması bir gelenektir.

67. yarışma, Malmö'nün 1992 ve 2013 gösterilerinin ardından üçüncü kez ev sahibi olarak hareket ettiğini işaret ediyor. İsveç, daha önce 1975, 1986, 1992, 2000, 2013 ve 2016'da ev sahipliği yapan Eurovision'u altı kez ev sahipiliği yapmıştı.

Ortadan kaybolan turist ölü bulundu! 75 metrelik uçurumdan yuvarlandığı ortaya çıktı!

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN VE NEREDEN İZLENİR?

Eurovision Şarkı Yarışması 2024, 7 Mayıs Salı günü yarı finallerle başladı.. İkinci yarı final 9 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak ve Büyük Final 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yayınlanacak.

Yarışma, televizyon kanallarında yayınlanmayacak. Gelen bilgilere göre Eurovision Şarkı Yarışması, resmi YouTube sayfasında yayınlanacak. Yarışmayı izlemek isteyenler YouTube resmi sitesine göz atabilir. Saat 22’de canlı yayınlanacak.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’Yİ KİM TEMSİL EDİYOR?

2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi Sertab Erener temsil edecek. Yarı finalde bugün sahne alması bekleniyor. 2003 yılında birinciliğin ardından yeniden sahne alacak.

Mülakat sistemi değişti! Kamuda yeni dönem başlıyor!