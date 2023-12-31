Suudi Arabistan'da yeni bir futbol krizi daha! Yıldız futbolcu 2 gündür kayıp, ülkeyi terk ettiği söyleniyor

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanmayan süper kupa krizinin ardından, sezon başında büyük bedellerle Al Ittihad’a transfer olan Karim Benzema'nın iki gündür antrenmanlara çıkmadığı ve ülkeyi terk ettiği ve yeni bir futbol krizinin yaşandığı belirtiliyor

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Suudi Arabistan'da yeni bir futbol krizi daha! Yıldız futbolcu 2 gündür kayıp, ülkeyi terk ettiği söyleniyor

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanamayan süper kupa krizinin ardından, yeni bir kriz daha patlak vererek, sezon başında takımına birçok yıldızı alan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema 2 gündür ortalıklarda olmadığı ve ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

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Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad ekibinde Karim Benzema'ya yönelik tepkiler büyüdü.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından Al Ittihad taraftarının sosyal medya üzerinden Benzema'ya birçok mesaj attığı ve Benzema'nın da 76 milyon takipcili sosyal medya hesabını kapattığı belirtildi.

ANTRENMANLARA ÇIKMADI

Ayrıca Fransız yıldızın perşembe ve cuma günleri çıkması gereken antrenmanlara da çıkmadığı, yıldız golcünün Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan Al Ittihad kulübüne yakın kaynaklardan gelen habere göre, Benzema'nın kulübün izni dahilinde birkaç gün takımdan ayrıldığı belirtildi ancak Suudi ekibinden şu ana dek henüz bir resmi açıklama gerçekleşmedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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