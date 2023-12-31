Suudi Arabistan'da yeni bir futbol krizi daha! Yıldız futbolcu 2 gündür kayıp, ülkeyi terk ettiği söyleniyor

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanamayan süper kupa krizinin ardından, yeni bir kriz daha patlak vererek, sezon başında takımına birçok yıldızı alan Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Karim Benzema 2 gündür ortalıklarda olmadığı ve ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

"ARABİSTANDA SÜPER KUPA KRİZİNDEN SONRA KARİM BENZEMA KRİZİ PATLAK VERDİ"

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al-Nassr'a 5-2 kaybeden Al Ittihad ekibinde Karim Benzema'ya yönelik tepkiler büyüdü.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından Al Ittihad taraftarının sosyal medya üzerinden Benzema'ya birçok mesaj attığı ve Benzema'nın da 76 milyon takipcili sosyal medya hesabını kapattığı belirtildi.

ANTRENMANLARA ÇIKMADI

Ayrıca Fransız yıldızın perşembe ve cuma günleri çıkması gereken antrenmanlara da çıkmadığı, yıldız golcünün Suudi Arabistan'dan ayrıldığı ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan Al Ittihad kulübüne yakın kaynaklardan gelen habere göre, Benzema'nın kulübün izni dahilinde birkaç gün takımdan ayrıldığı belirtildi ancak Suudi ekibinden şu ana dek henüz bir resmi açıklama gerçekleşmedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe Süper kupa maçına çıkmadı Türkiye'ye dönüyor, Sudi Arabistan'da Atatürk tişörtü krizi

Haberin Devamı

Suudi Arabistan'da çıkan süper kupa krizi nedeniyle TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi

Suudilerden oynanmayan maç için ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar

Uzman isim uyardı! 2024 yılında vatandaşı enflasyondan sadece o ürün koruyacak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan oynanamayan süper kupa finali için açıklama: Spor hangi sebeplerle olursa olsun siyasetin malzemesi olmamalı