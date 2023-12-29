Galatasaray ve Fenerbahçe Süper kupa maçına çıkmadı Türkiye'ye dönüyor, Sudi Arabistan'da Atatürk tişörtü krizi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

Toplantıdan oynanması yönünde karar çıktı

TFF Başkanı Büyükekşi ve başkanlar arasında yapılan toplantının ardından Süper Kupa maçı için oynama kararı çıktı.

Takımlar otellerinden henüz ayrılmadı

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, maça az bir süre kalmasına rağmen kamp yaptıkları otellerden henüz ayrılmadı.

Galatasaray'ın maça çıkmayacağı iddiası

Galatasaray'ın Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkılmasına izin verilmezse maça çıkmayacağı iddia edildi.

Yeniden toplantı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şu anda görüşme halinde.

Kulüpler kararlarını TFF'ye iletti

Ali Koç ve Dursun Özbek'in final maçı öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceklerini TFF yönetimine bildirdiği belirtildi.

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Galatasaraylı oyunculara oynanmayacağı bildirildi

Ayrıca Galatasaraylı oyunculara maçın oynanmayacağının bildirilidiği iddia edildi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibe henüz net bir bilgi ulaşmadığı ve futbolcuların otelde beklemeye devam ettiği belirtildi.

Polisler tüm pankartları topladı

Maçkolik'in haberibe göre Suudi Arabistan polisi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın soyunma odalarına girerek Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili pankartları topladı.

TFF haberleri kaldırdı

TFF'nin resmi internet sitesinden "Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşılaşacak" haberleri kaldırıldı.

Takımlar yurda geri dönüyor

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Süper Kupa maçı iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları Türkiye'ye geri dönüyor.

Maç iptal edildi iddiası

İHA'da yer alan habere göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali iptal edildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'dan destek paylaşımı

Bu gelişmelerin yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Atatürk paylaşımı geldi. Beşikta Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak "Atam izindeyiz" notunu düştü.