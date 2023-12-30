Uzman isim uyardı! 2024 yılında vatandaşı enflasyondan sadece o ürün koruyacak…

2023 yılının en çok kazandıran ürünü altın oldu. Reel ekonomi de borsa, döviz ve diğer enstrümanlar sınıfta kaldı. Ancak altın büyük bir sıçrama yaşadı. Uzman isim, 2024 yılında ise, kazandıracak ürünü açıkladı.

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Uzman isim uyardı! 2024 yılında vatandaşı enflasyondan sadece o ürün koruyacak…

2024 yılı geldi çattı. Bir sene daha takvimlerden silindi. Birçok olayın yaşandığı 2023 yılında hem dünya hem Tükiye için farklı geçti. Ancak uzmanlar 2024 ve 2025 yılını daha fazla öne çıkarıyor.

İnsanlar ise, krizlerin gelmesine karşılık kendini enflasyona karşı korumak istiyor. 2023 yılında enflasyona karşı yer alan bazı ürünler ciddi kazanç kapısı oldu. Ancak 2024’de tam ezberler bozulabilir.

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2023 YILININ ŞAMPİYONU BİTCOİN VE ALTIN

Birçok uzman ve ekonomist 2023 senesinin kazananını altın olarak ilan etti. Geleneksel piyasalarda altın yüzde 80’i aşan bir getiri sağladı. Ancak dijital varlık sınıfında Bitcoin, ortalama yüzde 150’lik bir kar sundu.

İSLAM MEMİŞ, 2024 YILINDA ÜRÜNÜNÜ AÇIKLADI

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılı için vatandaşı uyardı. Memiş, enflasyona karşı korunmak isteyenlere direkt bir ürünü tavsiye etti. Uzman isim Memiş,

2024'te enflasyona karşı yine 2023 yılında olduğu gibi, hatta son 20 yıldır olduğu gibi yine gram altının koruyacağını söyleyebilirim. 2023 yılında yüzde 80'nin üzerinde bir getirisi oldu. Yine 2024 yılında yüzde 80 ve üzerinde bir getiri bekliyorum. Yine gram altının enflasyona karşı vatandaşı koruyan bir yatırım aracı olacağını tahmin ediyorum.

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