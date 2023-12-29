Sudi Arabistan'da çıkan süper kupa krizi nedeniyle TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama yapıldı

Sudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray ile Fenerbaçe arasında oynanması beklenen ve suudi yetkililerin Atatürk tşortü ve pankartlara izin vermemesi üzerine takımlar maça çıkmayarak Türkiye'ye dönme kararı almıştı. Konu ile ilgili TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama geldi.

YAYINLAMA
Google News
Sudi Arabistan'da çıkan süper kupa krizi nedeniyle TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaparak, Turkcell Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

TFF GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ORTAK AÇIKLAMA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesinin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi
Galatasaray ve Fenerbahçe Süper kupa maçına çıkmadı Türkiye'ye dönüyor, Sudi Arabistan'da Atatürk tişörtü krizi
Galatasaray ve Fenerbahçe Süper kupa maçına çıkmadı Türkiye'ye dönüyor, Sudi Arabistan'da Atatürk tişörtü krizi
Neler oluyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisi dakikalar kala büyük kriz! İki takımda "maça çıkmayız" resti attı!
Neler oluyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisi dakikalar kala büyük kriz! İki takımda "maça çıkmayız" resti attı!
Sıcak gelişme: Süper kupa maçında istiklal marşı okunacak mı, okunmayacak mı? TFF’den jet yanıt…
Sıcak gelişme: Süper kupa maçında istiklal marşı okunacak mı, okunmayacak mı? TFF’den jet yanıt…
Son Haberler
Sudi Arabistan'da çıkan süper kupa krizi nedeniyle TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama yapıldı
Sudi Arabistan'da çıkan süper kupa krizi nedeniyle TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama yapıldı
Mine Tugay yıllara meydan okudu: Kırmızı elbisesiyle mest etti
Mine Tugay yıllara meydan okudu: Kırmızı elbisesiyle mest etti
Aleyna Tilki öyle bir paylaşım yaptı ki: Selin Ciğerci kendini tutamayıp yorum yaptı
Aleyna Tilki öyle bir paylaşım yaptı ki: Selin Ciğerci kendini tutamayıp yorum yaptı
Merkez Bankası, 2024 Yılına İlişkin Yol Haritasını Açıkladı
Merkez Bankası, 2024 Yılına İlişkin Yol Haritasını Açıkladı
İmzalar atıldı! Fatih Terim artık resmen Panathinaikos'ın başında!
İmzalar atıldı! Fatih Terim artık resmen Panathinaikos'ın başında!
Ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 399. kez buluşuyor
Ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 399. kez buluşuyor
Çok Okunanlar
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Market'ten 2023 yılı son dev indirimli ürün kampanyası
BİM'den yıl sonu süper indirim Kampanyası! 27 Arlık - 2 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün kataloğunu yayınladı
BİM'den yıl sonu süper indirim Kampanyası! 27 Arlık - 2 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Merkez Bankası, 2024 Yılına İlişkin Yol Haritasını Açıkladı
Merkez Bankası, 2024 Yılına İlişkin Yol Haritasını Açıkladı
Neler oluyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisi dakikalar kala büyük kriz! İki takımda "maça çıkmayız" resti attı!
Neler oluyor? Galatasaray Fenerbahçe derbisi dakikalar kala büyük kriz! İki takımda "maça çıkmayız" resti attı!
Arabistan’da Süper Kupa finalini izlemek kaça patlar! 90 dakika için dudak uçuklatan rakam
Arabistan’da Süper Kupa finalini izlemek kaça patlar! 90 dakika için dudak uçuklatan rakam
Fenerbahçeli minik taraftar ve Icardi arasındaki ilişki içinizi ısıtacak
Fenerbahçeli minik taraftar ve Icardi arasındaki ilişki içinizi ısıtacak
Yorumlananlar
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?
Damla Ersubaşı gözyaşlarıyla anlattı! "Kumar oynadık, uyuşturucu kullandım"
Damla Ersubaşı gözyaşlarıyla anlattı! "Kumar oynadık, uyuşturucu kullandım"
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!