Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifasını istediği iddia edildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray derbisine çıkmak istedikleri Atatürk pankartının kabul edilmediğini açıklaması sonrası Suudi Arabistan otoritelerinin, İstiklal Marşı'nın okunmasına karşı çıktıkları ve Atatürk ile ilgili hiçbir şeyin stadyuma sokulmamasına dair karar aldığı kaydedildi.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİYE TEPKİLER BÜYÜK

Böyle olunca Türkiye’nin iki en büyük kulübü maça çıkmama kararı alarak yurda dönüş için hazırlıklara başladı. Hem Süper Lig kulüplerinden hem de siyaset camiasından tepkiler yükseldi.

Bunun yanı sıra Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yöneticiler Suudi otoritelerin kararlarından dönmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını belirtti. Ayrıca Galatasaray'ın 100. Yıl formasıyla maça çıkmak istedi.

Buna göre, Süper Kupa’da Fenerbahçe'nin “Yurtta sulh, Cihanda sulh” ve Galatasaray'ın “Ne mutlu Türküm diyene!” pankartlarına izin çıkmadı.

ERDOĞAN BÜYÜKEKŞİ'NİN İSTİFASINI İSTEDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak Süper Kupa açıklaması!

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak Süper Kupa açıklaması!

Yaşananların ardından Odatv’nin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Futbol Federasyon Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istedi.

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Bu bilgiden birkaç saat sonra da TFF yönetiminin istifa ettiği öğrenildi. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

ATATÜRK FORMALI TARAFTARLARI ÇIKARDILAR

Süper Kupa maçına giden taraftarlar da “Formada Atatürk var diye bizi dışarı çıkardılar. Bizzat TFF'nin kararı olduğunu söylediler” ifadelerini kullandı.

(KAYNAK ODA TV)

Sudi Arabistan'da çıkan süper kupa krizi nedeniyle TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama yapıldı

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