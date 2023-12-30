Suudilerden oynanmayan maç için ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper kupa maçında Atatürk krizi patlak verdi. Suudiler İstiklal marşını ve Türk bayrağını kabul ederken, Atatürk posterlerine ve 100. yıl kareografisine izin vermedi. Takımlar maça çıkmayınca da maç ertelendi. Maçın organizatörü Riyadh Season açıklama yaptı. Galatasaray ve Fenerbahçeyi suçladı.

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Suudilerden oynanmayan maç için ilk açıklama geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ı suçladılar

Suudi Arabistan, ertelenen Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İki takım da anlaşmaya uymaması üzücü oldu" denildi.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçında büyük kriz yaşandı. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudilere karşı maça çıkmama kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı.

Atatürk tişörtüne ve pankartına izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

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İşte Suudilerin ilk açıklaması...

Yaşanan skandalla ilgili Suudi Arabistan'dan ilk açıklama geldi. Suudi Arabistan tarafından yapılan ilk resmi açıklamayı Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Season yaptı. İşte o açıklama:

- Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuzu gururu vurgulamak isteriz…

- Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk.

- Özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldü. Uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uygulaması gerektiğini vurguladık.

Milli marş ve bayrağa izin

- Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takım da anlaşmaya uymaması üzücü oldu.

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