Sultanbeylililerin bağrına bastığı ve büyük destek verdiği Ali Tombaş, toplumun her bir ferdine ulaşıyor

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, dur durak bilmedenseçim çalışmalarına devam ederek, her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen, kapı kapı ziyaretler gerçekleştiren Tombaş, toplumun her bir ferdine ulaşıyor.

YAYINLAMA
Google News

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini not olan Tombaş’a vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Yakın zamanda projelerini açıklayacak olan Ali Tombaş, değer katan projeleri ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

"BU İLÇENİN BİR EVLADI OLARAK SEVDAMIZ VAR"

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hemşehrilerimin güçlü desteğiyle yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralayacağız. Bu ilçenin bir evladı olarak sevdamız var, içimizde bu şehrin insanına hizmet etme heyecanımız var. İnşallah bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getireceğiz. Sık sık hemşehrilerimiz ile bir araya geliyoruz. Kapı kapı dolaşıyor, Sultanbeylili hemşehrilerimizin talep ve önerilerini not alıyoruz. Büyük projelerle dolu bir dönem başlıyor. İlçemizin ihtiyacı olan ve ilçemize değer katacak projelerimizi verilere dayanarak özenle hazırladık. Ortak değerimiz Sultanbeyli’miz için yakın bir zamanda projelerimizi açıklayacağız. İnsan odaklı projelerimiz 7’den 70’e toplumumuzun her bir ferdine hitap ediyor" dedi.

"GERÇEK BELEDİYECİLİK VİZYONU İLE İLÇEMİZE HİZMET EDECEĞİZ"

Sultanbeyli’nin 'gerçek belediyecilik' anlayışıyla farklı bir döneme gireceğini ifade eden Ali Tombaş, “AK Parti’mizin 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' vizyonuyla ilçemize hizmet edeceğiz. AK Parti’mizin Seçim Beyannamesi’nde; insan odaklı, katılımcı yönetim, dirençli şehirler ve kimlikli şehirler ilkelerinden hareketle gönül belediyeciliğini büyük bir hassasiyetle ilçemize uygulayacağız. İlçemizi bir kültür şehri yapacak, eser-hizmet belediyeciliği ve nefes alan çevreci projelerimizle ilçemiz çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Sultanbeyli’mizde dönüşümü hızlandıracak, örnek projeler hayata geçireceğiz. Ayrıca ulaşım yatırımlarımızla ulaşımı bir sorun olmaktan çıkaracağız.

t1.jpg

"SULTANBEYLİMİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Bu şehre hizmet etme heyecanımızı çalışma azmimize yansıtacak, ilçemizin ihtiyacı olan projelerimizi ivedilikle hizmete alacağız. Mevlana Hazretlerinin 'İnsan ancak çalıştığını kazanır' sözünden hareketle, Sultanbeyli’miz için çok çalışacağız. İlçemizin çehresini güzelleştiren ve hayatı kolaylaştıran projelerimizi hizmete alarak Sultanbeyli’mize değer katacağız. Kaybedeni olmayacak bu hizmet yarışını devraldığımızda, inşallah Sultanbeyli’mizi daha güzel yarınlara el birliğiyle ulaştıracağız. Buradan bir kez daha bizleri bağrına basan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş'a görkemli karşılamaAK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş'a görkemli karşılama

Hüseyin Keskin'den Başkan adayı Ali Tombaş'a tam destekHüseyin Keskin'den Başkan adayı Ali Tombaş'a tam destek

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum'dan İBB' ye gönderme! “Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış”
Murat Kurum'dan İBB' ye gönderme! “Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış”
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan 600 bin konut sözü: ''Biz kollarımızı boş yere sıvamayız, biz söz verdik mi yaparız''
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu, Hüseyin Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu, Hüseyin Karakaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Memleket Partisi lideri İnce’den Özgür Özel’e şiirli gönderme!
Memleket Partisi lideri İnce’den Özgür Özel’e şiirli gönderme!
Son Haberler
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
SPK, borsada işlem gören o şirkette iki kişiye tedbir kararını açıklandı!
SPK, borsada işlem gören o şirkette iki kişiye tedbir kararını açıklandı!
Yeni TCMB Başkanı kim olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş gönlünden geçen ismi paylaştı…
Yeni TCMB Başkanı kim olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş gönlünden geçen ismi paylaştı…
TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…
TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…
DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için flaş açıklama: ''Kabul ettik, en güçlü adayımız''
DEM Parti'den Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için flaş açıklama: ''Kabul ettik, en güçlü adayımız''
Gazeteci Enver Aysever'den bomba iddia: Özel, Kılıçdaroğlu'na yalvardı ''Lütfen beni İmamoğlu'ndan kurtarın''
Gazeteci Enver Aysever'den bomba iddia: Özel, Kılıçdaroğlu'na yalvardı ''Lütfen beni İmamoğlu'ndan kurtarın''
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı, sis don buzlanmaya dikkat! 2 Şubat Cuma tüm bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu
Meteoroloji uyardı, sis don buzlanmaya dikkat! 2 Şubat Cuma tüm bölgelerimiz ve illerimizde hava durumu
Altın zirve yaptı o kritik eşiği aştı! Gram çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat Cuma güncel altın fiyatları
Altın zirve yaptı o kritik eşiği aştı! Gram çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat Cuma güncel altın fiyatları
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Finansbank tek şartla 8500 lira veriyor! Hemen online başvurun
Finansbank tek şartla 8500 lira veriyor! Hemen online başvurun
Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Bir zamanlar can ciğer sarmaştılar! İYİ Parti ile CHP arasında ipler iyice gerildi, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kadın girişimciler için düzenlenen programda konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kadın girişimciler için düzenlenen programda konuştu
Yorumlananlar
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları