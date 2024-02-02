Sultanbeylililerin bağrına bastığı ve büyük destek verdiği Ali Tombaş, toplumun her bir ferdine ulaşıyor

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini not olan Tombaş’a vatandaşların ilgisi oldukça yoğun. Yakın zamanda projelerini açıklayacak olan Ali Tombaş, değer katan projeleri ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

"BU İLÇENİN BİR EVLADI OLARAK SEVDAMIZ VAR"

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hemşehrilerimin güçlü desteğiyle yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralayacağız. Bu ilçenin bir evladı olarak sevdamız var, içimizde bu şehrin insanına hizmet etme heyecanımız var. İnşallah bu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getireceğiz. Sık sık hemşehrilerimiz ile bir araya geliyoruz. Kapı kapı dolaşıyor, Sultanbeylili hemşehrilerimizin talep ve önerilerini not alıyoruz. Büyük projelerle dolu bir dönem başlıyor. İlçemizin ihtiyacı olan ve ilçemize değer katacak projelerimizi verilere dayanarak özenle hazırladık. Ortak değerimiz Sultanbeyli’miz için yakın bir zamanda projelerimizi açıklayacağız. İnsan odaklı projelerimiz 7’den 70’e toplumumuzun her bir ferdine hitap ediyor" dedi.

"GERÇEK BELEDİYECİLİK VİZYONU İLE İLÇEMİZE HİZMET EDECEĞİZ"

Sultanbeyli’nin 'gerçek belediyecilik' anlayışıyla farklı bir döneme gireceğini ifade eden Ali Tombaş, “AK Parti’mizin 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik' vizyonuyla ilçemize hizmet edeceğiz. AK Parti’mizin Seçim Beyannamesi’nde; insan odaklı, katılımcı yönetim, dirençli şehirler ve kimlikli şehirler ilkelerinden hareketle gönül belediyeciliğini büyük bir hassasiyetle ilçemize uygulayacağız. İlçemizi bir kültür şehri yapacak, eser-hizmet belediyeciliği ve nefes alan çevreci projelerimizle ilçemiz çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Sultanbeyli’mizde dönüşümü hızlandıracak, örnek projeler hayata geçireceğiz. Ayrıca ulaşım yatırımlarımızla ulaşımı bir sorun olmaktan çıkaracağız.

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"SULTANBEYLİMİZ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Bu şehre hizmet etme heyecanımızı çalışma azmimize yansıtacak, ilçemizin ihtiyacı olan projelerimizi ivedilikle hizmete alacağız. Mevlana Hazretlerinin 'İnsan ancak çalıştığını kazanır' sözünden hareketle, Sultanbeyli’miz için çok çalışacağız. İlçemizin çehresini güzelleştiren ve hayatı kolaylaştıran projelerimizi hizmete alarak Sultanbeyli’mize değer katacağız. Kaybedeni olmayacak bu hizmet yarışını devraldığımızda, inşallah Sultanbeyli’mizi daha güzel yarınlara el birliğiyle ulaştıracağız. Buradan bir kez daha bizleri bağrına basan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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