Sultanbeylililerin bağrına bastığı ve büyük destek verdiği Ali Tombaş, toplumun her bir ferdine ulaşıyor AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, dur durak bilmedenseçim çalışmalarına devam ederek, her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen, kapı kapı ziyaretler gerçekleştiren Tombaş, toplumun her bir ferdine ulaşıyor.