AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş'a görkemli karşılama

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olarak açıklanan ilçe başkanı Ali Tombaş, ilçeye gelişinde büyük bir coşku ile karşılandı.

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AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş'a görkemli karşılama

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ak Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, ilçede büyük bir coşku ilekarşılandı.

BAŞKAN ADAYI ALİ TOMBAŞ'A GÖRKEMLİ KARŞILAMA

AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Ak Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş ise Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından Sultanbeyli’ye dönen Başkan Tombaş, teşkilat mensupları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

HÜSEYİN KESKİN'DEN ALİ TOMBAŞ'A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Bir yandan ilçe teşkilatında çalışmalara devam eden Tombaş, diğer yandan da saha çalışmaları için start verdi. Adaylığının duyurulmasının ardından Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve meclis üyeleri tarafından ziyaret edilen Tombaş, ” Güçlü destekleriniz ile Sizlere hizmet edecek olmanın heyecanını yüreğimde taşıyorum. Büyük bir coşkuyla bizleri bağrına basan AK yüreklere ve İlçemizi birlikte el ele daha da güzelleştireceğimiz kıymetli Hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu coşkuya inşallah bir kez daha İstanbul’un kalesi olmak yakışır. Azim ve inancımızla; İstanbul Hazır İstanbul Kararlı.” dedi.

Öte yandan, Tombaş’ın adaylığının duyurulmasının ardından bazı kesimlerin vatandaşı yanlış yönlendirmek için kara propaganda çalışmalarına başladığı görüldü. Ancak, 2019 Yerel Seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Ali Tombaş’ın elde ettiği %59’lardaki başarı oranı halen unutulmadı.

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Hüseyin Keskin'den Başkan adayı Ali Tombaş'a tam destekHüseyin Keskin'den Başkan adayı Ali Tombaş'a tam destek

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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