Hüseyin Keskin'den Başkan adayı Ali Tombaş'a tam destek

AK Partinin kalelerinde biri olan Sultanbeyli'de mevcut başkan Hüseyin Keskin'in yerine ilçe başkanı Ali Tombaş'ı aday göstermesinden sonra mevcut başkan Hüseyin Keskin'den Başkan adayı adayı Ali Tombaş'a tam destek geldi.

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Hüseyin Keskin'den Başkan adayı Ali Tombaş'a tam destek

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Sultanbeyli'de mevcut başkan Hüseyin Keskin'in yerine ilçe başkanlığı görevini başarıyla yürüten Ali Tombaş'ın yeni Belediye Başkanı adayı göstermesinden sonra ilçede hiç vakit kaybedilmeden seçim çalışmalarının startı verildi.

KESKİNDEN ALİ TOMBAŞA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Mevcut belediye başkanı hüseyin keskin belediye meclis üyeleri ile beraber ilçe merkezine gelerek başkan adayı ali tombaşa hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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"AK YÜREKLERLE İLÇEMİZİ DAHADA GÜZELLİŞTERECEĞİZ"

Başkan adayı Ali Tombaş yaptığı açıklamada “Güçlü destekleriniz ile sizlere hizmet edecek olmanın heyecanını yüreğimde taşıyorum. Büyük bir coşkuyla bizleri bağrına basan AK yüreklere ve ilçemizi birlikte el ele daha da güzelleştireceğimiz kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu coşkuya inşallah bir kez daha İstanbul’un kalesi olmak yakışır. Azim ve inancımızla; İstanbul Hazır İstanbul Kararlı.” açıklamasında bulundu.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Keskin de; “AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sn. Yahya Çelik, Belediye Başkan Adayımız Sn. Ali Tombaş ve Belediye Başkan Aday Adaylarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde #Yenidenİstanbul diyerek hep birlikte AK Parti’mizi yeniden zafere taşıyacağız. Sultanbeyli Belediye Başkan Adayımız Sn. Ali Tombaş’a muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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