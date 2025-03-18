Sultan Vahdettin'in torununun evi soyuldu: Osmanlı yadigarlarını kimin çaldığı ortaya çıkınca şok oldu! İşte, önemli detaylar...

Sultan Vahdettin'in torununun evinin hırsızlık kurbanı olması: Şok edici gerçek ortaya çıktı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunu Mesuda Evliyazade, evindeki değerli mücevherlerin çalındığını fark ettiğinde büyük bir şok yaşadı. 15 Mart 2025 tarihinde polise başvuran Evliyazade, 11 milyon 650 bin liralık mücevherin evinden çalındığını belirtti. Çalınan mücevherler arasında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bilezik de yer alıyordu. Yapılan araştırmalar sonunda hırsızlık olayının arkasındaki isim, evde çalışan hizmetçi oldu.

Mesuda Evliyazade'nin ifadesine göre, evinden 11 milyon 650 bin liralık mücevher çalındı. Çalınanlar arasında, Ulviye Sultan'a ait pırlanta işlemeli altın bilezik de bulunuyor. Bileziğin değeri yalnızca 6 milyon lira olarak tahmin ediliyor. Evdeki güvenlik kameralarından alınan görüntüler, hırsızlığın hizmetçi tarafından yapıldığını ortaya koydu.

Hizmetçi Her Haftada Poşetlere Eşyalar Dolduruyordu

Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, T.Ç. isimli hizmetçinin her hafta izne çıktığında, evden değerli eşyalar topladığı tespit edildi. Kamera görüntülerinde, T.Ç.'nin poşetlere çeşitli mücevherler ve değerli eşyalar doldurduğu görülüyordu. Bu tespitler, olayı aydınlatan önemli bir adım oldu.

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Polis T.Ç.'yi Gözaltına Aldı

Olayın ardından, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu, T.Ç., Esenyurt'ta gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada, evden çalınan 79 parça eşya, çanta ve kıyafetler bulundu. Polis, çalınan eşyaların satışa çıkarılmaya çalışıldığını da tespit etti. T.Ç.'nin kızı S.N.Ş., çalınan eşyaların sosyal medya üzerinden satılmaya çalışıldığını fark etti.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Yapılan soruşturmanın ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve güvenlik önlemlerinin artması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

Evdeki Güvenlik Kameraları Suçluyu Ortaya Çıkardı

Bu olay, evdeki güvenlik kameralarının hırsızlığı ortaya çıkarmadaki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sultan Vahdettin'in torununun yaşadığı bu hırsızlık vakası, sadece değerli mücevherlerin çalınmasıyla değil, aynı zamanda evdeki güvenlik açığının da gözler önüne serilmesiyle dikkat çekti. Mesuda Evliyazade'nin yaşadığı bu şok edici olay, lüks yaşamın da beraberinde getirdiği riskleri bir kez daha hatırlattı.

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