CHP'li vekilden ilginç savunma! İmamoğlu'nun şaibeli diploması hakkında, ‘Adam öldürse kimse soruşturmaz’ İşte, önemli ayrıntılar...

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli diplomasını savunamadığı konuşmasında 'cinayet' örneği vererek vaziyeti kurtarmaya çalıştı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kıbrıs'tan şaibeli bir şekilde geçiş yaparak mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü diploması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite sınavını kazanamadıktan sonra Kıbrıs’ta paralı üniversiteye kaydolup İstanbul Üniversitesi’ne hileli şekilde geçtiğine dair bilgi ve belgeler karşısında esaslı bir savunma yapılamıyor.

Ekrem İmamoğlu, üniversite sürecine dair açıklama yapmaktan kaçınarak konunun detaylarını avukatlarına paslıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “magazin” diye geçiştirerek İmamoğlu’nun şaibeli üniversite geçişine dair hiçbir savunma yapmıyor. Son olarak İmamoğlu’nun Diyarbakır’da partililerle bir araya geldiği etkinlikte konuşan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, aynı şekilde diplomayı savunamayıp örnekleme metodu üzerinden İmamoğlu’nu kurtarmaya kalktı.

Diplomanın usullere uygun şekilde alındığını söyleyemeyen Tanrıkulu, aradan geçen süreye vurgu yaparak değerlendirmede bulundu.

Haberin Devamı

'YUH OLSUN SİZE'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İmamoğlu’nun üniversiteye usulsüz yatay geçişini haklı göstermek için “cinayet” örneği verdi.

CHP’li Tanrıkulu, şunları söyledi:

“Ben avukatım. Belki bu salonda birçok kişinin avukatlığını da yaptım. Ceza avukatıyım aynı zamanda. Adam öldürürseniz kan gütme saikiyle veya canavarca hisle. Sizin soruşturma dosyanız 30 yıl sonra ortadan kalkar. Kimse sizi soruşturmaz. Ekrem İmamoğlu’nun diploması 35 yıl önceki... Okula girişi, 35 yıl önceki diploması şu anda tartışılıyor. Yuh olsun size yuh.”

Ahmet Çakar'dan iddia fırtınası: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedi! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı!

Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, o tarihte biraraya gelecek

Bankadan altın alım satımına yeni düzenleme: Kambiyo Vergisi uygulanacak, Kambiyo Vergisi nedir?