Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, o tarihte biraraya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin tarihi belli oldu.

İKİ LİDERİN GÖRÜŞECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşeceği tarih belli oldu. Bloomberg'de yer alan habere göre görüşmenin nisan ayının sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.

ERDOĞAN TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile pazar günü bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD'nin müttefiklik ilişkisi çerçevesinde yeni dönemde iş birliğini daha dayanışmacı, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine olan inancını dile getirdi. Erdoğan, özellikle bölgesel ve küresel gelişmelerin iki ülke arasındaki istişareleri daha da artırmayı gerekli kıldığını belirtti.

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