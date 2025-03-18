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Ahmet Çakar'dan iddia fırtınası: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedi! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı!

Ahmet Çakar'dan iddia fırtınası: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedi! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı! İşte, o ilginç iddialar...

Ahmet Çakar'dan iddia fırtınası: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedi! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı!
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Ahmet Çakar'dan iddia fırtınası: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedi! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı! İşte, o ilginç iddialar...

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile berabere kalmasıyla Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj yakaladı. Maç fazlasıyla iki takım arasındaki puan farkı 9 olurken, Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını hissettiğini söyledi ve Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları hesapladı.

Ahmet Çakar'dan iddia fırtınası: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedi! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı!

Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor'u kendi evinde yenememesiyle artık daha da rahatlamıştı.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılar, ligin bitimine az bir süre kala şampiyonluk hesapları yapmaya başlamıştı.

Ahmet Çakar'dan iddia fırtınası: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedi! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı!

Bu konuyla ilgili konuşan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını hissettiğini söyleyerek, "İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak." dedi.

Ahmet Çakar'a göre Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçlar

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları açıklayan Çakar, "Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Fenerbahçe ligdeki tüm maçlarını kazanacak." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan iddia fırtınası: 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedi! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı!

İkinci Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olacak.

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