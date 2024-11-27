SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? 2025 emekli maaşı için flaş gelişme

Asgari ücret artışı, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeleri ele alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artış oranları, Temmuz-Aralık döneminde meydana gelen enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu artışın ardından, en düşük emekli maaşını düzenlemek için yeni düzenlemeler yapılacak.

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Ocak ayında emekli maaşları, memur maaşları ve asgari ücret gibi milyonlarca insanın geliri artacak. Aralık ayında yürürlüğe girecek olan asgari ücret zammı ilk adımdır. Bu arada, yeni yılın ilk haftasında emekli ve memur maaşlarındaki artış oranları açıklanacak.

3 Ocak 2025 tarihinde saat 10:00'da TÜİK, Aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriler, Temmuz-Aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon oranını ortaya çıkaracak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artış, bu oran tarafından belirlenecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları şu şekilde artıyor:

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında yüzde 15,45'lik bir enflasyon beklentisi var.

Yüzde 44,81'lik enflasyon tahminine göre ise maaş artışı %16,09 olacak.

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Enflasyon beklentisi %46 olduğunda, artış oranı %17,05 olacak. Bu oran tavan zam olarak görülüyor.

Temmuz ayında Hazine destekli en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. En düşük emekli maaşı, Ocak ayında yapılacak zammın ardından 15 bin TL'ye yükselecek.